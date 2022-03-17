ММК представит свою продукцию на международной выставке в Каире

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) примет участие в 12-й международной выставке металлургии и металлообработки Metal & Steel Middle East-2022, которая пройдет в Каире с 17-го по 19-е марта.

Египет - одна из ключевых стран ближневосточного региона, который является приоритетным экспортным рынком для ПАО «ММК». В 2021-м году отгрузка металлопродукции Магнитки в Арабскую Республику Египет составила 175 тысяч тонн – третий результат среди внешнеторговых партнеров комбината в дальнем зарубежье. Всего же в прошлом году ММК поставил в страны Ближнего Востока свыше 1,4 миллиона тонн металлопродукции – половину всех экспортных поставок комбината.

На стенде ПАО «ММК» на Metal & Steel Middle East-2022 посетители смогут познакомиться с технологическими возможностями и характеристиками продукции одной из крупнейших металлургических компаний России. Гостям выставки будут представлены выпускаемые Магниткой горячекатаный и холоднокатаный рулонный прокат, сортовой прокат и прокат с покрытиями.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», международная металлургическая выставка Metal & Steel Middle East проходит ежегодно с 2010-го года и является одним из крупнейших в регионе Ближнего Востока и Африки форумов в сфере металлообработки, металлургии и металлоторговли.

Выставка также служит платформой для деловых встреч и контактов с поставщиками сырья, полуфабрикатов и готовой продукции из стали, оборудования и технологий для производства и обработки черных металлов.