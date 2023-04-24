ММК принимает участие в форуме «Иннопром-2023» в Ташкенте

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) представляет свою продукцию на ключевом форуме «Иннопром-2023», стартовавшем сегодня, 24 апреля, в столице Узбекистана и посвященном торгово-промышленному сотрудничеству в Центральной Азии.

Мероприятие на площадке «Узэкспоцентр» объединяет около 240 экспонентов, а среди его участников – руководители органов власти, бизнеса и ассоциаций из всех стран Центрально-Азиатского региона. Российская промышленность представлена на форуме национальной экспозицией «Made in Russia», организатором которой является Российский экспортный центр.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, в 2022 году поставки ММК в страны Центральной Азии, в том числе на рынок Узбекистана, составили почти 80 процентов от общего объема продаж металлопродукции компании в страны СНГ; продукция Магнитки востребована во многих отраслях промышленности региона.

СПРАВКА

Ежегодная международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия» – ключевое мероприятие торгово-промышленного сотрудничества в регионе, направленное на расширение партнерств, реализацию совместных проектов, укрепление имеющихся и развитие новых деловых связей, а также на открытие актуальных направлений развития промышленности между государствами и компаниями.