ММК принял участие во всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022»

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) принял участие в XII всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022: SUMMER CAMP». Об этом сегодня, девятого июня, сообщает управление информации и общественных связей ММК.

Старший менеджер управления категорийных закупок ПАО «ММК» Дмитрий Камнев выступил с докладом на тему «Реализация стратегии цифровизации закупок», в котором поделился опытом внедрения цифровых инструментов для развития закупок.

В докладе были затронуты такие темы, как разработка чат-бота для поставщиков и внутренних заказчиков в рамках единой платформы; внедрение системы Process Mining как инструмента для оптимизации процесса жизненного цикла заявки на обеспечение, визирования договоров и их исполнения; а также автоматизация процесса создания категорийных стратегий в закупках ПАО «ММК».

Дмитрий Камнев также поделился дальнейшими планами по развитию цифровизации в закупках ПАО «ММК», которые послужат основой для налаживания сотрудничества и обмена опытом с крупнейшими компаниями Российской Федерации.

Участники саммита обсудили вопросы, связанные с антикризисной трансформацией ключевых процессов, основные закупочные стратегии в условиях ограничений, опыт использования альтернативных решений в маркетплейсах и процессы по импортозамещению критически важных товаров и услуг.

Более ста участников, гостей, партнеров и спикеров саммита в течение двух дней в рамках деловой и неформальной программы разбирались в сложных вопросах отрасли: от законодательных основ регулирования своей деятельности до цифровых инструментов для закупщика и новых стратегий работы в условиях существующих ограничений.