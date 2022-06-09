ММК принял участие во всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Тефтелев коррупция
Выборы в Госдуму
Коронавирус
Детское питание
Ситуация на Украине
Паводок
Анонсы
Гроза
Дело Александра Путина
Лесные пожары
Пригородные поезда
Сельское хозяйство
Дело Попова и Щербаковой
ЖКХ
Космос
Образование
Транспорт
Мусор
Наркотики
Дело Скрынника
Мирная миссия-2007
Поправки в Конституцию
Автовокзал Челябинск
Спецоперация на Украине
Дело Корецкого
Дороги
Физкультминутка
Арест Васькова
Дело Андрея Косилова
С добрым утром, Урал!
Экспедиция ЧелГУ
Крещение
Здоровье
Глазами краеведа
Дело Виктора Щекотова
Арест Ардабьевского
Метро в Челябинске
Челябинск минирование
Арест Николая Сандакова
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Крещение
Детское питание
Арест чиновников Озерска
Метро в Челябинске
Анонсы
Борьба с наркотиками
Выборы в Госдуму
Дело Корецкого
Бюджет
Жизнь на минималках
Дело Дмитрия Замятина
Дороги
Дело Александра Уфимцева
Автовокзал Челябинск
Дело Андрея Косилова
Транспорт
Арест Васькова
Спецоперация на Украине
Челябинск минирование
Арест Ардабьевского
Арест Николая Сандакова
АгроПлюс
Дело Александра Макарова
С добрым утром, Урал!
Дело Жана Мезенцева
Голодовка в Розе
Протесты медиков
Дело Виктора Щекотова
карантин
Здоровье
Арест Лемешевского
Физкультминутки
Дело Извекова
День Победы
Бунт в копейской колонии
Экспедиция ЧелГУ
Мирная миссия-2007
Учения стран ШОС
ЕГЭ
ЗСО
Дело Скрынника
Коррупция в филиале ЧелГУ
Экология
Пригородные поезда
Лесные пожары
Арест Юрия Серебренникова
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера, восьмого июня, открылся XXI Международный джазовый фестиваль «Какой удивитель
09.06.2022

В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жилой четырехэтажный каменный дом №37 по улице Цвиллинга в Челябинске могут включить в единый гос
09.06.2022

Каменный дом Федора Серебровского в центре Челябинска признан достойным включения в госреестр ОКН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские власти просят горожан поделиться своим видением благоустройства территории на пересеч
09.06.2022

Челябинцы могут внести свой вклад в проект благоустройства нового сквера на ЧМЗ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Восемь муниципальных образований Челябинской области не уложились в отведенные губернатором сроки
09.06.2022

Текслер: Почему кто-то может на 100% законтрактоваться, а кто-то не может и на 30%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных обра
09.06.2022

Текслер поручил главам держать на контроле газификацию
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2022

Экс-директор хлебокомбината Копейска, создавший ОПГ, объявлен в розыск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2022

В Челябинске СК «Стройдом» начинает большую стройку в районе Карпового пруда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2022

ММК принял участие во всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.06.2022

Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

Челябинский повар попытается стать частью «битвы» Ивлева и Агзамова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.06.2022

«Семейное подворье» из Сосновского района получило грант минсельхоза России
ММК
Магнитогорск
Экономика
09.06.2022 10:32

ММК принял участие во всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022»

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) принял участие в XII всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022: SUMMER CAMP». Об этом сегодня, девятого июня, сообщает управление информации и общественных связей ММК.

Старший менеджер управления категорийных закупок ПАО «ММК» Дмитрий Камнев выступил с докладом на тему «Реализация стратегии цифровизации закупок», в котором поделился опытом внедрения цифровых инструментов для развития закупок.

В докладе были затронуты такие темы, как разработка чат-бота для поставщиков и внутренних заказчиков в рамках единой платформы; внедрение системы Process Mining как инструмента для оптимизации процесса жизненного цикла заявки на обеспечение, визирования договоров и их исполнения; а также автоматизация процесса создания категорийных стратегий в закупках ПАО «ММК».

Дмитрий Камнев также поделился дальнейшими планами по развитию цифровизации в закупках ПАО «ММК», которые послужат основой для налаживания сотрудничества и обмена опытом с крупнейшими компаниями Российской Федерации.

Участники саммита обсудили вопросы, связанные с антикризисной трансформацией ключевых процессов, основные закупочные стратегии в условиях ограничений, опыт использования альтернативных решений в маркетплейсах и процессы по импортозамещению критически важных товаров и услуг.

Более ста участников, гостей, партнеров и спикеров саммита в течение двух дней в рамках деловой и неформальной программы разбирались в сложных вопросах отрасли: от законодательных основ регулирования своей деятельности до цифровых инструментов для закупщика и новых стратегий работы в условиях существующих ограничений.

ММК
Магнитогорск
Новости по тегу: ММК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2022

Юбилей «Комсомолки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.06.2022

Магнитка поделилась опытом цифровой трансформации на ИТ-форуме металлургов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

ММК защитил водохранилище Магнитогорска от влияния своих сточных вод
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

ММК презентует на саммите в Туле проекты по снижению выбросов углекислого газа
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Среда обитания

В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа

08.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Коронавирус

В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

07.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, восьмого июня, в Челябинске стартует Уральский профилактический Форум «
Общество

Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья

07.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В конце мая российские социальные сети «взорвал» видеоролик, на котором несколько мальчиков-старш
Крупным планом

Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет

06.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Будущее недостроя на улице Братьев Кашириных в районе торгового центра в Челябинске остается тума
Общество

Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным

06.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, шестого июня, Россия отмечает прекрасный праздник – Пушкинский день, или День род
Общество

Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»

05.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера, восьмого июня, открылся XXI Международный джазовый фестиваль «Какой удивитель
09.06.2022

В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жилой четырехэтажный каменный дом №37 по улице Цвиллинга в Челябинске могут включить в единый гос
09.06.2022

Каменный дом Федора Серебровского в центре Челябинска признан достойным включения в госреестр ОКН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские власти просят горожан поделиться своим видением благоустройства территории на пересеч
09.06.2022

Челябинцы могут внести свой вклад в проект благоустройства нового сквера на ЧМЗ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Восемь муниципальных образований Челябинской области не уложились в отведенные губернатором сроки
09.06.2022

Текслер: Почему кто-то может на 100% законтрактоваться, а кто-то не может и на 30%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных обра
09.06.2022

Текслер поручил главам держать на контроле газификацию
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

09.06.2022 11:56

В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках

09.06.2022 11:44

Каменный дом Федора Серебровского в центре Челябинска признан достойным включения в госреестр ОКН

09.06.2022 11:02

Челябинцы могут внести свой вклад в проект благоустройства нового сквера на ЧМЗ

09.06.2022 10:49

Экс-директор хлебокомбината Копейска, создавший ОПГ, объявлен в розыск

09.06.2022 10:34

В Челябинске СК «Стройдом» начинает большую стройку в районе Карпового пруда

09.06.2022 10:32

ММК принял участие во всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022»

09.06.2022 10:31

Текслер: Почему кто-то может на 100% законтрактоваться, а кто-то не может и на 30%

09.06.2022 10:29

Текслер поручил главам держать на контроле газификацию

09.06.2022 10:12

Губернаторы регионов УрФО соберутся в Челябинской области накануне длинных выходных

09.06.2022 09:41

Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков

08.06.2022 17:55

Челябинский повар попытается стать частью «битвы» Ивлева и Агзамова

08.06.2022 17:44

«Семейное подворье» из Сосновского района получило грант минсельхоза России

08.06.2022 17:41

Челябинский облсуд оставил Байдавлета Тайбергенова под стражей

08.06.2022 17:38

Пленный украинец: Командование нас кинуло

08.06.2022 17:37

Под Кыштымом пройдет знаменитый фестиваль из Книги рекордов России

08.06.2022 17:31

В центре Челябинска на месте заброшенных гаражей создали уютное место для отдыха

08.06.2022 17:15

Анонсы событий и мероприятий на девятое июня

08.06.2022 17:11

В четверг в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди и грозы

08.06.2022 17:09

Экс-чиновник из Челябинска осужден за разглашение гостайны

08.06.2022 16:50

Парламентарии Челябинской области держат на контроле вопросы газификации

08.06.2022 16:38

Гособвинение запросило для депутата Белоусова 14 лет колонии

08.06.2022 16:36

В Верхнем Уфалее за сутки выпало 40% месячной нормы осадков

08.06.2022 16:34

Госэкспертиза потребовала устранить замечания по проекту реконструкции челябинской дороги на Агалакова

08.06.2022 16:34

ВТБ повышает доходность по краткосрочным вкладам

08.06.2022 16:13

Россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя

08.06.2022 16:08

Завершение строительства склада концентратов ЧЦЗ улучшит экологическую ситуацию в Челябинске

08.06.2022 15:55

Размеры пособий по беременности и родам для студенток

08.06.2022 14:39

Челябинск через неделю примет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

08.06.2022 14:32

К пациентам Челябинской областной клинической больницы не подберется ни один микроб

08.06.2022 14:21

Алексей Текслер обсудил перспективы развития нового совместного предприятия на базе ЧТЗ 

08.06.2022 14:03

В Челябинской области появится китайско-российская лаборатория по промышленному Интернету

08.06.2022 14:01

Новый фильм Александра Ханта покажут в Челябинске до премьеры

08.06.2022 13:59

Копейчане шутят, что вместо грибной поляны им нужен нормальный асфальт

08.06.2022 13:17

Для поездки в Казахстан теперь не нужно предъявлять ПЦР-тест и сертификат о вакцинации

08.06.2022 12:34

Финны называют вступление своей страны в НАТО «сумасшествием» и «переворотом»

08.06.2022 12:29

В Челябинской области соберутся снайперы со всей России

08.06.2022 12:08

Парковка на Театральной площади Челябинска стала более светлой

08.06.2022 12:06

В Первомайском демонтировано здание, в котором погиб подросток

08.06.2022 12:05

Вмешалась прокуратура: коркинцы не будут платить за отопление помещения магазина

08.06.2022 12:01

В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа

08.06.2022 11:34

В Челябинске снесут несколько десятков сухих деревьев

08.06.2022 11:30

Подросток из Снежинска насмерть забил свою пьяную мать

08.06.2022 11:18

«Лес» и «Аленький цветочек» - две премьеры «Омнибуса» для следующего, 103-го сезона

08.06.2022 11:07

Сенатор Павлова просит Генпрокурора провести проверку законности решения властей об обязательной вакцинации

08.06.2022 11:01

Сотрудники УФСБ пресекли канал сбыта фальшивых денег

08.06.2022 10:59

В Чебаркуле от бешенства погибла 15-я с начала года собака

08.06.2022 10:47

В Магнитогорске благоустроят один из старейших скверов

08.06.2022 10:43

Профессор из США назвал ошеломляющими потери своей страны и ЕС из-за антироссийских санкций

08.06.2022 10:38

Суд оставил Виталия Безрукова на свободе и обязал соблюдать ряд запретов и ограничений

08.06.2022 10:34

В Кыштыме отреставрируют Белый дом и откроют в нем музей Демидовых

08.06.2022 10:07

Почему англосаксонский мир притягательнее русского

07.06.2022 17:55

Челябинская область увеличила объем госзакупок, направив на эти цели 120 миллиардов рублей

07.06.2022 17:27

В среду в Челябинской области дожди прогнозируют в большинстве районов

07.06.2022 17:27

Челябинские «пятерки» и «шестерки» пошли по своему обычному маршруту

07.06.2022 17:17

На северо-западе Челябинска до десятого июня не будет горячей воды

07.06.2022 17:11

Дети до семи лет смогут бесплатно ездить на электричках

07.06.2022 17:10

Анонсы событий и мероприятий на восьмое июня

07.06.2022 16:55

Южноуральцам предлагают стать участниками конкурса социальных проектов «Навстречу импакт-стартапам»

07.06.2022 16:52

В Челябинске жители немецкого квартала пожаловались президенту России на аварийное состояние домов

07.06.2022 16:50

Cудьба Виталия Безрукова решится в течение нескольких часов

07.06.2022 15:40

«Уральские авиалинии» отменили все рейсы на Юг до конца сентября

07.06.2022 14:36

Кому положены выплаты при гибели близкого в ДНР, ЛНР, на Украине и в Сирии

07.06.2022 14:05

Вступление скандинавов в НАТО опасно эскалацией внутренних и внешних конфликтов

07.06.2022 13:56

Начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов может уйти в отставку

07.06.2022 13:41

Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн

07.06.2022 13:31

В Златоусте трое подростков обвиняются в магазинных кражах

07.06.2022 13:29

Челябинские пляжи оказались непригодными для купания

07.06.2022 13:07

В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса

07.06.2022 12:53

Жизнь без горячей воды в Металлургическом районе продолжится до 17 июня

07.06.2022 12:40

Пленный из ВСУ: Советую сослуживцам сдаться, командованию мы не нужны

07.06.2022 12:28

Военнопленные: Заградотряды ВСУ не дают отступать, необученных солдат гонят на убой

07.06.2022 12:22

Народный фронт опубликовал рейтинг самых опасных детских площадок Челябинской области

07.06.2022 12:20

МСП Челябинской области оформили отсрочку платежей по кредитам на 3,7 миллиарда рублей

07.06.2022 12:16

Изменены правила выплаты пенсий по потере кормильца

07.06.2022 11:49

В Кунашакском районе двух учеников выгнали с ЕГЭ за шпаргалки

07.06.2022 11:47

В печах челябинского предприятия сгорели изъятые УФСБ наркотики и прекурсоры

07.06.2022 11:10

Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья

07.06.2022 11:08

ЮУрГУ: как превратить обучение в вузе в старт для успешной карьеры?

07.06.2022 10:46

Николай Валуев сыграет в футгольф с челябинскими депутатами

07.06.2022 10:44

В Челябинской области поезд столкнулся с бульдозером, произошел сход вагонов

07.06.2022 10:43

Юбилей «Комсомолки»

07.06.2022 10:41

В Челябинской области вырос показатель детской инвалидности

07.06.2022 10:13

КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 10%

07.06.2022 08:27

«Медовая Троица» в деревеньке!

06.06.2022 20:12

В Челябинске продлили ограничение движения «пятерки» и «шестерки» по улице Горького

06.06.2022 19:29

Первый Экологический водный форум Южного Урала пройдет в Челябинске и на Тургояке

06.06.2022 18:44

Анонсы событий и мероприятий на седьмое июня

06.06.2022 18:33

Антикризисный протокол для участников закупок. Что предлагает рынок?

06.06.2022 17:52

В Челябинской области проведут крупные федеральные спортивные соревнования

06.06.2022 17:05

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

06.06.2022 16:25

На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека

06.06.2022 16:20

В Челябинске объявлены аукционы для обслуживания автобусных маршрутов

06.06.2022 16:09

В Аргаяше задержана сотрудница банка

06.06.2022 15:39

На Таганае вторые сутки ищут двух потерявшихся пенсионеров

06.06.2022 15:36

В Челябинске наладят импортозамещающее производство подшипников

06.06.2022 15:34

Детская филармония Южного Урала запустила новый формат подготовки оркестровых музыкантов

06.06.2022 15:33

ВТБ начинает выпуск карт «Мир» для клиентов других банков

06.06.2022 15:19

Миасс примет российский этап эндуро-серии

06.06.2022 15:09

Лето-2022: юные челябинцы отдыхают в школьных лагерях и работают в трудовых отрядах

06.06.2022 15:07

Прокуратура проверит действия челябинского депутата, устроившего драку на публичных слушаниях