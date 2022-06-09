09.06.2022
Экс-директор хлебокомбината Копейска, создавший ОПГ, объявлен в розыск
09.06.2022
В Челябинске СК «Стройдом» начинает большую стройку в районе Карпового пруда
09.06.2022
ММК принял участие во всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022»
09.06.2022
Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков
08.06.2022
Челябинский повар попытается стать частью «битвы» Ивлева и Агзамова
08.06.2022
«Семейное подворье» из Сосновского района получило грант минсельхоза России
ММК принял участие во всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022»
07.06.2022
Юбилей «Комсомолки»
06.06.2022
Магнитка поделилась опытом цифровой трансформации на ИТ-форуме металлургов
03.06.2022
ММК защитил водохранилище Магнитогорска от влияния своих сточных вод
03.06.2022
ММК презентует на саммите в Туле проекты по снижению выбросов углекислого газа
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022