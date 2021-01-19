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ММК признан лучшим отечественным производителем проката с покрытиями

ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) по итогам второго полугодия 2020 года признан лучшим российским производителем оцинкованного и окрашенного проката.

Таков итог традиционного рейтинга ведущих металлургических компаний, опубликованного ведущим отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт».

Группа ММК - крупнейший в России поставщик оцинкованного проката - ежегодно реализует на рынке около 1,3 миллиона тонн оцинкованной продукции, основными потребителями которой являются строительный сектор и автомобилестроение.

Два основных вида продукции Группы ММК в этом сегменте – горячеоцинкованный и электрооцинкованный прокат. Первый используется в производстве профлиста и других строительных конструкций, автомобилестроении и в качестве подката для производства окрашенного проката. Данная продукция комбината представлена широким марочным сортаментом и ассортиментом классов покрытия.

Последние три года Группа ММК предлагает потребителям новый продукт – электрооцинкованный прокат, производимый на площадке ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод». Эта продукция имеет более высокие показатели адгезии к лакокрасочному покрытию и улучшенные показатели свариваемости.

Таким образом, Группа ММК имеет в настоящий момент самые широкие возможности по нанесению цинкового покрытия в России - от 30 до 600 г/м² - и может удовлетворить любую потребность рынка.

Также Группа ММК удерживает позиции крупнейшего производителя проката с полимерным покрытием. Ключевой потребитель такой продукции – строительная отрасль, где ее используют в качестве подката для производства металлочерепицы, профнастила и сэндвич-панелей.

Две производственные площадки Группы в Магнитогорске и Лысьве предлагают широчайший сортамент проката с полимерным покрытием от эконом- до премиум-сегмента.

Особое место занимают два премиальных нишевых продукта – прокат с глубоко матовым сморщенным покрытием (текстурированный прокат с крупной и средней текстурой), а также прокат нового поколения под брендом SteelArt (аналог широко известного бренда PrinTech).

В числе преимуществ этих премиальных продуктов ММК – повышенная стойкость к коррозии и механическим повреждениям, длительное сохранение декоративных свойств, широкий выбор металлоосновы, высокая экологичность и возможность имитации натуральных материалов.

В рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» по итогам второго полугодия 2020 года ПАО «ММК» вошло и в тройку ведущих производителей листового проката. Также в рейтинге присутствуют еще две компании Группы ММК: Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» оказался в тройке лидеров среди производителей метизной продукции, а ООО «Торговый дом ММК» – в пятерке лучших торговых домов металлургических комбинатов.

Рейтинг лучших российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов за второе полугодие ушедшего года составлен журналом «Металлоснабжение и сбыт» на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», при определении лучших компаний учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств, открытость в предоставлении информации.