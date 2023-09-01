ММК продемонстрирует участникам международной выставки в Каире свои технологические возможности

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) примет участие в международной выставке металлургии и металлообработки Metal & Steel Middle East-2023, которая состоится в столице Египта Каире с второго по четвертое сентября.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, Египет – одна из ключевых стран региона MENA (Middle East and North Africa – Ближний Восток и Северная Африка), являющегося одним из приоритетных экспортных рынков для Магнитогорского металлургического комбината.

По оценкам Всемирной ассоциации производителей стали WorldSteel, спрос на сталь в этом регионе с населением около 430 миллионов человек в 2023 году увеличится до 70 миллионов тонн и продолжит расти в будущем. Это создает большие бизнес-возможности для предприятий черной металлургии, в том числе для ММК.

На стенде компании на выставке Metal & Steel Middle East-2023 посетители смогут ознакомиться с технологическими возможностями и характеристиками продукции одного из крупнейших производителей стали в России. Гостям выставки будут представлены выпускаемые Магниткой горячекатаный и холоднокатаный рулонный прокат, сортовой прокат и прокат с покрытиями, прокат из высокопрочных сталей.

СПРАВКА

Международная металлургическая выставка Metal & Steel Middle East проходит ежегодно с 2010 года и входит в число крупнейших в регионе Ближнего Востока и Африки форумов в сфере металлообработки, металлургии и металлоторговли. Выставка также служит платформой для деловых встреч и контактов с поставщиками сырья, полуфабрикатов и готовой продукции из стали, оборудования и технологий для производства и обработки черных металлов.