ММК продолжает интегрироваться в единое информационное пространство

В преддверии Дня Металлурга опытно-промышленную эксплуатацию корпоративной информационной системы (КИС) на базе Oracle e-Business Suite v.12 (OeBS) начало машиностроительное подразделение Группы ММК – ООО «Механоремонтный комплекс» (ООО «МРК»).

Переход ООО «МРК» к использованию данной КИС осуществлен в рамках программы тиражирования единой КИС на базе Oracle, вслед за вводом ее в эксплуатацию в ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (ООО «ММК-ЛМЗ»).

Перед проектной группой стояла задача тиражировать процессы группы ММК на одно из крупнейших дочерних обществ, и команда с ней успешно справилась. 95% бизнес-процессов, используемых и автоматизированных в Механоремонтном комплексе – типовые. Остальные учитывают специфику предприятия.

Интеграция каждого общества группы ММК в единое информационное пространство сопровождается покорением новых, ранее не открытых рубежей. Так при запуске в ООО «ММК-ЛМЗ» был успешно освоен запуск КИС в промышленную эксплуатацию в полностью удаленном режиме. Основной особенностью Механоремонтного комплекса является высокий объем производства – 90 тысяч штучных и уникальных позиций готовой продукции ежегодно. Из-за этих особенностей производства запуск системы на базе Oracle в ООО «МРК» ознаменовал крупнейшее за последние 3 года внедрение по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) новой функциональности Дискретного производства. Автоматизация планирования и учета производственного процесса была реализована с использованием стандартных модулей Oracle e-Business Suite R12 для Дискретного производства: WIP, IPAC и BOM.

В процессе подготовки к опытно-промышленной эксплуатации проведена значительная работа по разработке нормативно-справочной информации позиций готовой продукции и формированию ресурсных спецификаций в системе Oracle. Благодаря скоординированной работе функциональных служб предприятия и проектной команды данная задача решена в короткие сроки.

«С внедрением масштабной ERP-системы машиностроительный комплекс ММК получил мощный инструмент для повышения эффективности своей деятельности за счет использования лучших мировых практик при автоматизации бизнес-процессов», – отмечает директор по экономике Магнитогорского металлургического комбината Андрей Еремин.