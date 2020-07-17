ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ММК продолжает интегрироваться в единое информационное пространство

Экономика
Сегодня, 12:27

В преддверии Дня Металлурга опытно-промышленную эксплуатацию корпоративной информационной системы (КИС) на базе Oracle e-Business Suite v.12 (OeBS) начало машиностроительное подразделение Группы ММК – ООО «Механоремонтный комплекс» (ООО «МРК»).

Переход ООО «МРК» к использованию данной КИС осуществлен в рамках программы тиражирования единой КИС на базе Oracle, вслед за вводом ее в эксплуатацию в ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (ООО «ММК-ЛМЗ»).

Перед проектной группой стояла задача тиражировать процессы группы ММК на одно из крупнейших дочерних обществ, и команда с ней успешно справилась. 95% бизнес-процессов, используемых и автоматизированных в Механоремонтном комплексе – типовые. Остальные учитывают специфику предприятия.

Интеграция каждого общества группы ММК в единое информационное пространство сопровождается покорением новых, ранее не открытых рубежей. Так при запуске в ООО «ММК-ЛМЗ» был успешно освоен запуск КИС в промышленную эксплуатацию в полностью удаленном режиме. Основной особенностью Механоремонтного комплекса является высокий объем производства – 90 тысяч штучных и уникальных позиций готовой продукции ежегодно. Из-за этих особенностей производства запуск системы на базе Oracle в ООО «МРК» ознаменовал крупнейшее за последние 3 года внедрение по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) новой функциональности Дискретного производства. Автоматизация планирования и учета производственного процесса была реализована с использованием стандартных модулей Oracle e-Business Suite R12 для Дискретного производства: WIP, IPAC и BOM.

В процессе подготовки к опытно-промышленной эксплуатации проведена значительная работа по разработке нормативно-справочной информации позиций готовой продукции и формированию ресурсных спецификаций в системе Oracle. Благодаря скоординированной работе функциональных служб предприятия и проектной команды данная задача решена в короткие сроки.
«С внедрением масштабной ERP-системы машиностроительный комплекс ММК получил мощный инструмент для повышения эффективности своей деятельности за счет использования лучших мировых практик при автоматизации бизнес-процессов», – отмечает директор по экономике Магнитогорского металлургического комбината Андрей Еремин.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Общество
Сегодня, 13:12
В преддверии Дня металлурга Текслер отправился в Магнитогорск
Экономика
Вчера, 12:13
На ММК завершается реконструкция стана горячей прокатки «2500»
Экономика
Вчера, 11:08
ММК отмечен высокой наградой за природоохранную деятельность
Общество
15.07.20 10:51
Важен труд каждого
Профессия - металлург
15.07.20 16:49
Билайн на Южном Урале обеспечил жителей большинства населенных пунктов 4G-скоростями
15.07.20 16:39
КСП Челябинской области за полгода выявила 465 нарушений в сфере госзакупок
15.07.20 15:34
Минэкологии Челябинской области расторгло договор с регоператором в горном кластере
15.07.20 15:27
ВТБ: спрос на кредитные каникулы на Урале ниже среднего по стране
15.07.20 15:01
В Челябинской области самозанятые принесли в бюджет 11 млн рублей
14.07.20 23:02
В Бакале два садовых товарищества остались без электроснабжения
14.07.20 14:27
ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»
14.07.20 12:53
Несколько домов Челябинска переведено в новую зону теплоснабжения, что привело к росту тарифа
13.07.20 18:54
Александринская горно-рудная компания завершила модернизацию обогатительной фабрики
13.07.20 14:22
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
Общество
Сегодня, 10:30
Выпускники вузов Челябинской области получат поддержку в трудоустройстве
Общество
Вчера, 19:05
В Челябинской области снят еще ряд ограничений
Новости
Сегодня, 13:26
Федерация
Челябинское УФАС возбудило дело против «Монетки» из-за цен на имбирь
Сегодня, 12:37
Общество
Прокуратура потребовала, чтобы глава Миасса контролировал массовое скопление людей на Тургояке
Сегодня, 11:40
Федерация
После вмешательства генетиков комары перестали кусаться, но и размножаться – тоже
Сегодня, 11:32
Федерация
В России хотят давать инвалидность онлайн
Сегодня, 11:30
Происшествия
УФАС возбудило дело в отношении челябинского аэропорта
Материалы рубрики
Вчера, 11:17
Экономика
«Интерсвязь» обеспечивает качество связи жителям деревень и дачных поселков Челябинской области
Вчера, 10:15
Экономика
В Челябинской области самозанятые получат субсидии на профилактику коронавируса
15.07.20 15:34
Экономика
Минэкологии Челябинской области расторгло договор с регоператором в горном кластере
15.07.20 15:27
Экономика
ВТБ: спрос на кредитные каникулы на Урале ниже среднего по стране
15.07.20 15:01
Экономика
В Челябинской области самозанятые принесли в бюджет 11 млн рублей
Теги
ММК
Магнитогорск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика