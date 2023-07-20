20.07.2023
ММК стал лауреатом национальной премии в области экологии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР»
20.07.2023
ГИБДД устроит проверки на дорогах Челябинска
20.07.2023
Текслер: «Есть вопросы по ливневой канализации в Челябинске»
20.07.2023
В Чебаркуле наградили лучших работников «Уральской кузницы»
20.07.2023
Степной шмель залетел в горы Таганая
20.07.2023
В челябинском зоопарке установили причину смерти медведицы Забавы
ММК стал лауреатом национальной премии в области экологии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР»
17.07.2023
ММК снова признали лучшим производителем листового проката и металлопроката с покрытием
15.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
14.07.2023
Виктор Рашников открыл вторую очередь проекта «Притяжение»
14.07.2023
Виктор Рашников познакомил Владимира Якушева и Алексея Текслера с ходом строительства коксовой батареи
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023
Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области
18.07.2023