ММК стал участником регионального проекта по повышению экологической безопасности предприятий

Магнитогорский металлургический комбинат присоединился к реализации важного документа - «Регионального экологического стандарта Челябинской области».

Официальное свидетельство об участии в проекте представители ПАО «ММК» получили на заседании координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии, состоявшемся в столице Южного Урала.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, региональный экологический стандарт Челябинской области - это единственный в России документ, принятый на региональном уровне. В стандарте отражены дополнительные требования и подходы к нормам действующего природоохранного законодательства, направленные на повышение экологической безопасности деятельности не только крупных промышленных предприятий, но и компаний среднего и малого бизнеса.

На сегодняшний день к экологическому стандарту присоединилось 18 предприятий Челябинской области, и пока ПАО «ММК» является единственным представителем из Магнитогорска.

Получение статуса участника экостандарта стало логичным продолжением реализации стратегии ММК в области охраны окружающей среды. Цель ММК - снижение к 2025 году комплексного индекса загрязнения атмосферы Магнитогорска до значения менее пяти единиц, что соответствует низкому уровню загрязнения атмосферы. За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе снизился с «очень высокого» до «повышенного», подтверждая эффективность реализуемых ММК мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу.

В 2022 году комбинат запустил в работу комплексы новых газоочистных установок в ЭСПЦ и ККЦ. Экологический эффект от реализации мероприятия - сокращение выбросов на 800 тонн. Производительность комплекса газоочистных установок ККЦ составляет 7,4 миллиона м3/час, объем улавливаемой пыли – 20,1 тысячи тонн в год. Производительность комплекса газоочистных установок ЭСПЦ составляет 4,7 миллиона м3/час, объем улавливаемой пыли – 8,4 тысячи тонн в год. Газоочистные установки соответствуют наилучшим доступным технологиям с эффективность очистки более 99 процентов.

ММК продолжает выполнение всех обязательств, которые взял на себя в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В комплексный план включено 31 мероприятие Группы ПАО «ММК», общий объем инвестиций составляет 71,6 миллиарда рублей, из них 34,9 миллиарда - уже были вложены в различные проекты.

Снижение совокупного объема выбросов Группы ПАО «ММК» от реализации мероприятий составит 41,1 тысячи тонн, или 20,5 процента от уровня 2017 года.