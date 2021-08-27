ММК успешно прошел проверки Ростехнадзора и Гострудинспекции

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) успешно прошло проверки Ростехнадзора и Гострудинспекции.

Как сообщает управление информации и общественных связей ММК, плановую выездную проверку соблюдения требований промышленной безопасности на 26-ти опасных производственных объектах ПАО «ММК» Уральское управление Ростехнадзора завершило на этой неделе. Критических нарушений при проверке не выявлено.

Треть из зафиксированных в ходе проверки замечаний была устранена еще до окончания инспекции. В отношении остальных замечаний проверяющие выдали предписание, по которому в ПАО «ММК» оперативно сформированы графики, определены сроки и ответственные за устранение.

Помимо проверки Ростехнадзора, на ММК была проведена плановая выездная проверка Гострудинспекции по Челябинской области, в ходе которой в ПАО «ММК» проверялось соблюдение обязательных требований с учетом последних изменений и локальных нормативных актов трудового законодательства.

По результатам проверки отмечено отсутствие системных несоответствий, а также положительная динамика в сторону снижения числа нарушений, выявленных в предыдущие периоды.