ММК уверенно осваивает премиальные виды трубной продукции

ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) продолжает осваивать премиальные виды продукции для трубной отрасли.

О деятельности комбината на рынке трубной продукции и металлопроката для ее производства руководитель группы по работе с предприятиями трубной промышленности ММК Александр Кадошников рассказал на 13-й общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» в Волгограде.

По его словам, Магнитогорский металлургический комбинат является крупнейшим поставщиком подката для производства труб в России: на эту отрасль приходится более половины объема отгрузки горячекатаного проката предприятия на внутренний рынок. Кроме того, Магнитка и сама производит круглые, оцинкованные и профильные трубы.

Как отметил Александр Кадошников, продуктовая стратегия ММК направлена на развитие и увеличение продаж премиальной продукции, в том числе на потребности трубной отрасли как наиболее емкого сектора, определяющего основные векторы освоения инновационных видов продукции.

В 2022 году специалисты комбината освоили выпуск нескольких новых видов стали, в том числе в коррозионностойком исполнении, высокой прочности, с безниобиевой композицией химического состава, а также предназначенные для северных широт и магистральных газопроводов, пересекающих зоны активных тектонических разломов.

Среди объектов, на которых применяются эти стали, – международный аэропорт Петропавловск-Камчатский и нефтеналивной терминал в порту «Бухта Север» в Енисейском заливе.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, другим направлением работы ММК является развитие онлайн-продаж через корпоративный маркетплейс, который в 2022 году увеличил объем реализации металлопродукции на 85 процентов по отношению к показателям предыдущего года.

Также в рамках клиентоориентированного подхода компания работает над повышением доли продаж «Just In Time» и совершенствует систему логистики. Так, в прошлом году был открыт производственно-логистический центр в ОЭЗ «Тольятти», позволяющий обеспечить доставку продукции до потребителя автотранспортом в течение одних-двух суток.

СПРАВКА

13-я общероссийская конференция «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» проходит 18-19 мая. Ее участниками стали свыше 140 руководителей и специалистов компаний – производителей трубной продукции; металлургических компаний – поставщиков сырья; металлоторговых компаний – дистрибьюторов стальных труб, поставщиков оборудования, потребителей трубной продукции, а также представители органов власти и общественных объединений, аналитики и эксперты.