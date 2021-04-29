Многодетным приемным семьям Челябинской области помогут приобрести автомобиль

В Челябинской области введена новая мера поддержки приемных семей. Семьи, в которых воспитываются пять и более приемных детей, смогут претендовать на получение единовременной выплаты на приобретение автомобиля.

Соответствующий законопроект, внесенный губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, рассмотрели сегодня, 29 апреля, депутаты Законодательного собрания области.

«Теперь приемные семьи могут получать единовременную денежную выплату из областного бюджета на приобретение автомобиля», - рассказала первый заместитель министра социальных отношений Ирина Скалунова.

Родители пяти приемных детей смогут подать заявление о постановке на учет для предоставления единовременной выплаты на приобретение автомобиля. Размер выплаты составит 70% от стоимости приобретаемого автомобиля, но не более одного миллиона пятидесяти тысяч рублей.

При этом приемная семья должна соответствовать следующим критериям: приемные родители должны быть гражданами России и проживать на территории Челябинской области не менее трех лет. Приемные дети должны находится под опекой семьи не менее пяти лет с даты заключения договора. У одного из приемных родителей должно быть наличие водительского удостоверения категории «B».

Заявление о постановке на учет для предоставления единовременной выплаты на приобретение автомобиля можно заполнить в органах социальной защиты по месту жительства. Мера будет осуществлена в порядке очередности постановки на учет.

«Такая компенсация будет ежегодно предоставляться не менее 10 приемным семьям, - уточнила Скалунова. - Мы уверены, что с покупкой собственного автотранспорта качество жизни в семьях улучшится. Появится больше возможности проводить свободного времени вместе: выезжать на природу, оздоравливаться, посещать культурные мероприятия».

Председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Сергей Буяков уточнил, в 2021 году 14 приемных многодетных семей с помощью единовременной выплаты смогут приобрести автомобили.

«Специалисты уточнили, сейчас у нас в регионе насчитывается 124 приемных семьи, в которых воспитывается пять и более приемных детей. В каждой семье опекунов своя жизненная ситуация. Не стоит расстраиваться тем, у кого уже есть автомобиль, и они пока не могут подать документы. Мы будем изучать правоприменительную практику и со временем внесем изменения в закон», - пообещал парламентарий.