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На базе ММК встретились и обменялись опытом промышленные инноваторы России

На базе Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) завершил свою работу Первый форум промышленных инноваторов, организованный ПАО «ММК» и Ассоциацией «Индустриальные инновации» при поддержке клуба IT директоров «я-ИТ-ы».

Приветствуя участников мероприятия, главный специалист по информационным технологиям ММК Вадим Феоктистов отметил, что для Магнитогорского металлургического комбината цифровизация является приоритетным направлением развития и драйвером роста компании, что подтверждает принятая в 2020 году Стратегия развития ПАО «ММК», в которой цифровизация выступает как один из инструментов достижения стратегических целей компании.

По состоянию на 2021 год портфель проектов цифровизации включает в себя 57 проектов по различным направлениям бизнеса.

«Учитывая, что мы все-таки металлургическое предприятие, основной акцент в выборе проектов мы делаем на проекты, связанные с производственной площадкой, проекты, которые позволят повысить производительность труда, оптимизировать производственные и технологические процессы, улучшить качество готовой продукции и клиентоориентированность предприятия», – рассказал Вадим Феоктистов.

По его словам, помимо портфеля проектов, также сформирован портфель инициатив – идей заказчиков, которые после совместной проработки перерастут в полноценные проекты. Таких инициатив на сегодняшний день насчитывается около шестидесяти.

«Все основные решения по цифровизации принимаются Цифровым комитетом под председательством генерального директора. Мы очень ценим, что к процессу генерации и детальной проработки цифровых инициатив подключается все больше и больше специалистов структурных подразделений комбината. Организация такого взаимодействия была одной из главных идей при разработке Стратегии цифровизации ПАО «ММК», – отметил Вадим Феоктистов.

В числе проектов Группы ММК, представленных на форуме, – масштабное применение программных роботов RPA (Robotic Process Automation) и внедрение системы электронного документооборота АТАЧ.

Пилотный проект роботизации бизнес-процессов был реализован на ММК в 2018-м году. По итогам 2020-го года, по словам директора Центра технологий роботизации «Некст» Михаила Верисова (компания, созданная на базе ООО «ММК-Информсервис», основной поставщик услуг RPA в Группе ММК), в Группе ММК работали уже больше сотни программных роботов.

В планах развития этого направления на 2021-й год – существенное увеличение числа роботов, курс на гиперавтоматизацию, внедрение системы глубинного анализа бизнес процессов Process Mining и повышение эффективности работы программных роботов.

К числу основных преимуществ роботизации относятся увеличение скорости и частоты выполнения операций; большой объем выполняемой работы; повышение качества и прозрачности бизнес-процессов.

Также на форуме была представлена собственная IT-разработка ООО «ММК-Информсервис» – система по управлению бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом «АТАЧ». Ее создание стало результатом многолетнего поиска эффективного решения для управления документооборотом в Группе ПАО «ММК».

Разработчикам удалось создать мобильную, удобную и эффективную систему с дружественным интерфейсом, позволяющую работать с документами легко и быстро. Для руководителей и сотрудников реализованы такие опции, как выдача поручений и контроль их исполнения, согласование договорных документов, управление нормативными и организационно-распорядительными документами многие другие функции управления процессами компаний.

Разработка помогает ускорить информационные потоки на предприятии, организовать единое информационное пространство, и экономить рабочее время сотрудников.

Основными преимуществами системы электронного документооборота АТАЧ являются простой, интуитивно понятный интерфейс, не требующий дополнительного изучения, высокая скорость работы, возможность доступа с мобильных устройств. Кроме того, система обеспечивает возможность интеграции с российским программным обеспечением и любым открытым ПО, имеет коннекторы к основным бухгалтерским системам и системам ЭДО.

За гибкость системы отвечает Low-code платформа, благодаря которой можно вносить изменения в систему без участия разработчиков.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», отдельно следует отметить возможность подписания документов любыми типами электронной цифровой подписи.

В рамках форума «Инновации и организационная трансформация в промышленных компаниях» также была организована экскурсия на производственную площадку Магнитогорского металлургического комбината, в ходе которой гости посетили доменный цех, а также два прокатных комплекса ММК – производство толстолистового проката (стан 5000) и современный комплекс холодной прокатки (стан 2000) в листопрокатном цехе №11.