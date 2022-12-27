На ММК стартовали испытания КАМАЗа-беспилотника

На промышленной площадке Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) стартовали испытания автомобиля КАМА3, оснащенного системой автономного управления.

Грузовая модель КАМАЗ-43118 отрабатывает технологический маршрут перевозки огнеупоров со складов управления подготовки производств на строительную площадку коксовой батареи № 12.

Как рассказал директор ООО «Автотранспортное управление» (входит в Группу ПАО «ММК») Виктор Шишкин, это уже не первые испытания беспилотного транспорта на ММК: в 2021 году комбинат оценивал возможности другого производителя.

«Сейчас мы проверяем способность грузового беспилотника ПАО «КАМАЗ» работать в зимних условиях. В рамках стратегии компании стараемся выбирать самые надежные, эффективные и высокотехнологичные продукты для решения актуальных производственных и логистических задач», – сообщил Виктор Шишкин.

Полноприводный беспилотный автомобиль грузоподъемностью десять тонн использует для ориентации в пространстве датчики, камеры и радары, а также данные навигационной системы и заложенные в программу инструкции. Во время испытаний все действия автомобиля-робота контролирует оператор, занимающий пассажирское место, отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Беспилотник оборудован системой ограничения скорости и адаптивным круиз-контролем, может считывать информацию с дорожных знаков и проезжать перекрестки, не создавая помех для других участников движения, а на железнодорожных переездах автомобиль распознает запрещающий сигнал светофора и останавливается, чтобы пропустить поезд.

По словам главного специалиста службы инновационных автомобилей научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» Динаса Талипова, тестируемый беспилотник – переделанная серийная модель, на которой установлено необходимое оборудование, чтобы автомобиль мог работать как в обычном, так и в автономном режиме. Машина может эксплуатироваться в любое время суток и в любых погодных условиях. Например, на случай гололеда в программе предусмотрен специальный алгоритм действий.

Главное преимущество беспилотных транспортных средств – их неограниченная работоспособность. Машина, оснащенная системой автономного управления, не устает и не ошибается даже на сложных маршрутах, в условиях низких температур или при плохой видимости. За ее движениями следит оператор в диспетчерском пункте, который может вмешиваться в управление техникой, брать его на себя или, наоборот, передавать роботу. Один оператор может управлять несколькими автомобилями. На кабине установлена антенна, обеспечивающая постоянную связь с диспетчером и координацию движения с другими автомобилями.

«Беспилотники смогут работать в особенно тяжелых условиях, на рутинных маршрутах или в ночные смены, – отметил Виктор Шишкин. – Кроме того, они позволят решить проблему нехватки кадров. Думаю, что по мере дальнейшего развития производственных процессов использование таких транспортных средств на определенных участках станет обязательным и позволит перенаправить человеческие ресурсы на решение более безопасных и требующих более творческого подхода задач».

По словам руководителя «Автотранспортного управления», в перспективе компания планирует тестирование оснащенных автономной системой управления автомобилей завода «Урал» на производственной площадке Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ».

Внедрение передовых решений в логистике является частью стратегии развития ММК, а использование беспилотного транспорта повысит эффективность перевозок и уровень цифровизации компании.