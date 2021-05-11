11.05.2021
На территории ММК стартуют беспилотные грузоперевозки
11.05.2021
На улице Цвиллинга в Челябинске ограничили движение
10.05.2021
НМУ продлены на территории двух городов Челябинской области
10.05.2021
В челябинском горсаду имени Пушкина зацвела сакура – спешите увидеть
10.05.2021
Красавец-альпака Еремей из челябинского зоопарка ищет стилиста
10.05.2021
В июне в Челябинске пройдет уникальный фестиваль «Мечтай»
На территории ММК стартуют беспилотные грузоперевозки
29.04.2021
ПАО «ММК» опубликовало интегрированный годовой отчет за 2020 год
29.04.2021
Максимально эффективно: ММК централизовал операции по факторингу
21.04.2021
Выручка ММК в первом квартале этого года превысила два миллиарда долларов
20.04.2021
ММК завоевал главный приз конкурса Российского Союза промышленников и предпринимателей
В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
09.05.2021
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021
В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
06.05.2021
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021