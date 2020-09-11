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На Южном Урале в два раза сократилось количество жалоб на мисселинг

Экономика
Сегодня, 13:51
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За семь месяцев 2020 года в Банк России от жителей Челябинской области поступило в два раза меньше жалоб на мисселинг, чем за аналогичный период прошлого: с начала года было зафиксировано 13 случаев, годом ранее – 27. Всего южноуральцы направили регулятору 3,2 тыс. жалоб на участников финансового рынка (снижение на 0,9%).

Как сообщила пресс-секретарь Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Алена Васильевых, мисселингом называют недобросовестную практику, когда один финансовый продукт предлагают под видом другого, при этом не объясняют существенные различия между ними и не сообщают о рисках. Как правило, это происходит в кредитных организациях.

«Чаще всего с мисселингом клиенты банков сталкиваются при открытии вклада. Сотрудники кредитной организации могут предложить заключить договор инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) либо накопительного страхования жизни (НСЖ). Продажа этих инвестиционных продуктов, несомненно, законна. Однако потребитель должен знать, что ИСЖ и НСЖ не являются банковскими продуктами, доходность по ним не гарантирована и даже может оказаться ниже доходности по вкладу. Кроме того, средства, вложенные в покупку полиса ИСЖ и НСЖ, не попадают под государственную систему страхования вкладов, а досрочное изъятие вложений может привести к потере их части», – уточнила управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Банк России не первый год работает над повышением уровня информирования потребителей об особенностях и рисках финансовых продуктов. Чтобы исключить недобросовестные практики со стороны страховых организаций и их агентов (которыми, зачастую, выступают кредитные организации), регулятор с 1 апреля 2019 года обязал их при заключении договоров ИСЖ и НСЖ информировать потребителя в стандартной и доступной форме обо всех особенностях и рисках этих продуктов.

Для повышения информированности покупателей других финансовых услуг Банк России принял решение о разработке Ключевых информационных документов (КИД) по ряду финансовых инструментов и продуктов, например, по вкладам, дебетовым картам, счетам эскроу и пр. КИД – это своего рода паспорт, в котором информация для потребителя изложена простым языком в доступном формате. КИД поможет покупателю не только сравнить и выбрать финансовые продукты в разных организациях, но и избежать рисков.

 

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