Надежда Рыльская сообщила об очередном срыве аукционов по продаже недостроев

Заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская сообщила об очередном срыве аукционов по продаже объектов незавершенного строительства, изъятых на основании решений судов.

На аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 22 августа, Надежда Рыльская рассказала, что аукционы по нескольким недостроям не состоялись по причине отсутствия заявок.

«Это три объекта и два земельных участка, один – для индивидуального жилищного строительства, а также 25 объектов недвижимого имущества, которые были в перечне для продажи. По всем этим объектам аукционы будут проведены повторно», - пояснила Надежда Рыльская.

Также замглавы отметила, что в период с 15-го по 19-е августа комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска провел аукционы и заключил три договора аренды на земельные участки, в том числе для размещения спортивно-оздоровительного комплекса. Также земельные участки были проданы для индивидуального жилищного строительства и размещения складской базы.