Научно-техническое творчество в ОСК

Состоялось торжественное награждение победителей V научной-технической конференции среди работников ООО «Объединенная сервисная компания».

Всего в этом году в НТК приняли участие 72 человека, в финальный тур смогли пробиться только 33 работника. Как отметил главный инженер ОСК Виктор Шишкин, члены комиссии пропустили в финал только те работы, в которых были отражены исключительно новые пути решения проблем и возможность внедрения этих решений в рабочий процесс уже сегодня.

– В этом году мы заметили не только количественный рост участников, – отметил на открытии торжественного награждения Виктор Юрьевич, – но и качественную вовлеченность персонала в научно-исследовательскую работу. Часть из представленных на конференции работ этого года уже применены на практике или сейчас находятся на стадии внедрения в производственный процесс. Также, многие проекты нашей НТК-2019 оказались достойны представления на международном конкурсе, где наши исследователи заняли 13 призовых мест, из них 3 первых!

Участие в научно-технической конференции – это не только возможность для личного профессионального роста участников, но и важнейшая для ОСК составляющая постоянного совершенствования, улучшения подхода к работам по наладке оборудования, повышения качества оказываемых сервисных и ремонтных услуг.

– Очень радует, что среди нас много достойных молодых талантов, – похвалил участников НТК начальник управления персонала и социальных программ Алексей Цибизов, – чей бесценный интеллектуальный потенциал необходимо поддерживать и применять на практике. Спасибо, что не постеснялись принять участие, заявить о себе и о своих предложениях по улучшению работы, что учитесь отстаивать свою позицию, если того требует дело.

Также Алексей Николаевич поделился с участниками научно-исследовательской конференции тем, что в 2019 году планируется возобновление «Школы директора ОСК» – эксклюзивной программы управленческой подготовки резерва, специально разработанной отделом кадров ООО «ОСК» и КЦПК «Персонал».

– Верю, что среди нас есть Илон Маск или будущий Циолковский, – поздравил собравшихся финалистов конференции председатель профсоюзного комитета ООО «ОСК» Вячеслав Волков. – Дерзайте и не теряйте энтузиазма!

За участие в финале НТК 2019 на торжественной церемонии награждения были отмечены все финалисты, но отдельно чествовали победителей конференции. В номинации «Лучшая исследовательская работа» в этом году победил Дмитрий Бабаков (Прокатсервис-4). За «Оригинальность разработки» был награжден Сергей Завальнев (служба ТОиР ММК-Метиз). «Лучший «Экономический эффект» был в проекте Евгения Широбокова (Прокатсервис-2). Третье место в НТК-2019 ООО «Объединенная сервисная компания» занял Ильдар Гилемов (Стальсервис-1), серебро у Михаила Лебедева (Домнасервис), первым был признан Данил Александрович Виноградов. Победу в почетной номинации «Лучший молодой специалист ООО «ОСК» в этом году поделили между собой участники, набравшие равное количество баллов: Лев Набоков (Проектный отдел) и Кирилл Копылов (НТО).