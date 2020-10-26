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Нестандартные матрасы от «Ок Матрас» - одно из лучших решений для вашей спальни

Экономика
Сегодня, 16:16
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Мы хорошо понимаем, насколько важную роль играет спальня в жизни каждого человека. Комфортный матрас - залог здорового отдыха и, соответственно, физического и душевного благополучия. Чтобы оправдать ожидания своих клиентов, интернет-магазин предлагает нестандартные модели на заказ. Данные изделия подходят к кроватям нестандартного размера. Они обеспечивают комфорт во время сна. Посетителям интернет-магазина «Ок Матрас» рекомендуется ознакомиться с полным предложением компании.

В чем преимущество заказа нестандартных матрасов в ООО «Ок Матрас»?

Большинство магазинов предлагают своим покупателям лишь несколько самых популярных размеров. Купить матрас для кровати на заказ или мебель необычной формы может быть крайне сложно. Специально для всех своих клиентов «Ок Матрас ру» подготовило выгодное предложение. Это изготовление модели любого размера и формы. Если вы мечтаете об удобной и большой двуспальной кровати - компания способна воплотить эту мечту в реальность. Изделия по индивидуальному заказу - это специальность нашей компании. Фирма сотрудничает с самыми известными производителями товаров для сна, поэтому сделает модель, которая будет идеально подходить к кровати в соответствии с индивидуальными рекомендациями.

В ассортименте интернет-магазина - модели с нестандартной и разнообразной внутренней структурой. Выбирая матрасы из латекса, кокоса или пружинных матрасов, можно отрегулировать твердость и структуру поверхности в соответствии с индивидуальными потребностями и ожиданиями.

Клиенты также могут выбрать изделие, разделенное на зоны жесткости - это обеспечит правильное положение во время сна и полную регенерацию. Независимо от того, какой матрас подойдет к спальне, это будет правильный выбор. Нестандартные матрасы на заказ характеризуются высокой циркуляцией воздуха, что предотвращает рост нежелательных бактерий и клещей.

Использование высококачественных материалов и инновационная внутренняя структура обеспечивают стабильную опору для позвоночника, поэтому боль в спине или шее останется лишь воспоминанием.

ООО «Ок Матрас» может удовлетворить ожидания каждого клиента в отношении размера и формы матраса. Цены определяются индивидуально для каждого заказа. Срок выполнения заказа минимальный. Для получения дополнительной информации звоните по телефону +7 800 200 04 14. Офис компании находится по адресу: 117208, г. Москва, ул. Чертановская, д. 9, корпус 3.

Источник: okmatras.ru

 

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