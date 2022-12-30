Новые платежки за капремонт придут в феврале жителям Челябинской области

Плата за капитальный ремонт поднимется в 2023 году в Челябинской области по постановлению регионального правительства. С января минимальный размер взноса составит 11 рублей 20 копеек (сейчас 10 рублей 10 копеек). Новые суммы жители области увидят в феврале в счетах за январь.

Повышение связано с ростом затрат на выполнение работ, как говорится в сообщении Регионального оператора капитального ремонта Челябинской области .

В Челябинске выросли на девять процентов тарифы на коммунальные услуги с декабря 2022 года. По отдельным услугам повышение произошло от 8,5% до 10,9%, но общий платеж, как и в целом по стране, не превышает 9%.