30.12.2022
Путешествие на выходной: идеи для нескучного отдыха в пределах Челябинской области
30.12.2022
В Сосновском районе автобус №208 с первого января начнет заезжать в Ключи
29.12.2022
В пятницу в Челябинской области будет облачно
29.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 декабря (18+)
29.12.2022
В новом году 130-й автобус будет заезжать еще в два поселка Сосновского района
29.12.2022
Агата Ткачева исполнила мечту шестилетней жительницы ДНР
Новые платежки за капремонт придут в феврале жителям Челябинской области
07.07.2022
В Челябинске утепляют фасады домов
27.06.2022
Изменились сроки оплаты взносов на капремонт, вырос размер аванса для подрядчиков
17.08.2021
Привлечь к ответственности: в Челябинской области подрядчики делали капремонт с риском для жизни рабочих
11.01.2019
Получить компенсации за капремонт станет проще
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022