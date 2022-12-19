В 2023 году МРОТ в России вырастет до 16 тысяч 242 рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2023 году вырастет до 16 тысяч 242 рублей.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с первого января 2023 года в сумме 16 тысяч 242 рубля в месяц», - говорится в законе.

Напомним, с первого января 2022 года МРОТ был установлен на уровне 13 тысяч 890 рублей (он был проиндексирован на 8,6%). С первого июля 2022 год он был повышен до 15 тысяч 279 рублей (индексация 10%). В целом за 2022 год МРОТ вырос на две тысячи 352 рубля, за полгода – на 963 рубля (плюс еще 6,3%).

Закон также приостанавливает с первого января 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно действие частей 2 и 4 статьи 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы и установлении соотношения МРОТ и медианной зарплаты в размере 42%.

«Минимальный размер оплаты труда на 2023 и 2024 годы устанавливается ежегодно федеральным законом и исчисляется исходя из темпа роста МРОТ, превышающего на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, установленной соответственно на 2023 и 2024 годы, по отношению к указанной величине, установленной на предшествующий год», - говорится в документе.

С первого января 2022 года МРОТ на территории Челябинской области был установлен в размере 13 тысяч 890 рублей в месяц, региональный прожиточный минимум - 11 тысяч 887 рублей.