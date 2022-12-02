Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года

С первого декабря 2022 года выросли на девять процентов тарифы на коммунальные услуги. В Челябинске рост тарифов по отдельным услугам составит от 8,5% до 10,9%, но общий платеж, как и в целом по стране, не превысит 9%.

«Впервые рост тарифов на коммунальные услуги предусмотрен не с первого января и не с первого июля, а с первого декабря 2022 года, - пояснили в министерстве тарифного регулирования региона. - Одновременно для всех регионов предусмотрен единый уровень изменения размера платы граждан – 9%».

В министерстве уточнили, для каждого муниципалитета в зависимости от набора коммунальных услуг и поставщиков услуг, зон теплоснабжения сложатся индивидуальные изменения тарифов по каждому виду коммунальных услуг, но прирост совокупного платежа за коммунальные услуги не превысит 9%.

В Челябинске рост тарифов за коммунальные платежи составит от 8,5% до 10,9%. Больше всего подорожает плата за водоотведение. С первого декабря челябинцы будут платить за холодное водоснабжение 31,21 рубля за куб. м (было – 28,74 рубля, плюс 8,6%), за водоотведение – 21,95 рубля за куб. м (было - 19,80 рубля, плюс 10,9%). Общий платеж за холодную воду составит 53,16 рубля (до настоящего времени был 48,54 рубля).

Плата за электрическую энергию будет проиндексирована на 8,8% в домах с электроплитой – с нынешних двух рублей 51 копейки до 2,73 рубля. В домах с газовой плитой и домах в сельской местности жители будут платить за один киловатт три рубля 90 копеек, до первого декабря было три рубля 58 копеек (рост на 8,9%).

Тариф за отопление в областном центре увеличен на 8,9% (с 1432,03 рубля/Гкал до 1559,60 рубля/Гкал).

Тариф за горячее водоснабжение вырастет на 8,9% (с 1432,03 рубля/Гкал до 1559,60 рубля/Гкал), норматив - 0,212 Гкал на человека. Платеж на одного человека вырастет в среднем с 303,59 до 330,64 рубля.

Тариф за газ повысился на 8,5% (с 7,90 рубля/куб. м до 8,57 рубля), за обращение с твердыми коммунальные отходы (ТКО) – 9% (с 87,26 рубля до 95,11 рубля).

Общий платеж за коммунальные услуги на одного человека, проживающего в квартире площадью 27,7 квадратных метра составит в домах с газовой плитой – две тысячи 944,5 рубля (плюс 9%, было 2701,38 рубля), в домах с электроплитой – две тысячи 845,56 рубля (было – две тысячи 601,68 рубля).

Если рост платежа за «коммуналку» по сравнению с платежом за июль 2022 года превышает предельный индекс, гражданин вправе обратиться за начислением адресных субсидий по оплате коммунальных услуг в органы социальной защиты по месту жительства вне зависимости от величины доходов.