02.12.2022
Мультиформатный сквер в Металлургическом районе создадут за 27,7 миллиона рублей
02.12.2022
Следить за качеством проката сотрудникам ММК поможет автоматизированная система
02.12.2022
Владимир Богдановский представит Челябинску «Русскую Америку. Форт-Росс»
01.12.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до девятого декабря
01.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на второе декабря (18+)
01.12.2022
В Челябинске впервые прошел турнир по страйкболу среди горожан с инвалидностью
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
01.09.2022
Южноуральцы смогут получать вознаграждение за оплату услуг ЖКХ
01.07.2019
С 1 июля совокупный платеж за коммунальные услуги для южноуральцев вырастет в среднем до 2%
14.12.2017
«Коммуналка» в Челябинской области подорожает почти на 4 процента
30.12.2016
С 1 января 2017 года меняется порядок платы за общедомовые нужды
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022