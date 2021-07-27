Новые возможности: «Кроношпан» заинтересован в восстановлении рынка труда в Людинове

Рынок труда после волн коронавируса постепенно начинает восстанавливаться. Однако впереди ещё много сложностей. По оценке экспертов Международной организации труда, мировой рынок ожидает восстановление не ранее 2023 года. Это связано с дисбалансом сокращений во время пандемии и новыми рабочими местами. Ожидается неравномерное восстановление рынка, которое будет обусловлено внутригосударственными мерами поддержки населения.

В России прогнозы более оптимистичные. В июне во время ПМЭФ было высказано мнение, что до конца 2021 года планируется вернуться к показателям, которые были до начала распространения новой коронавирусной инфекции. Однако пока наблюдается неравномерное восстановление рынка труда в регионах. Общая безработица сохраняется на уровне 5,2%, ожидается её снижение до 4,7%. По оценке аналитиков работного сайта HeadHunter, ежемесячно работодатели публикуют на 14% больше вакансий. Положительную динамику отмечают и представители сервиса Работа.ру. При этом стоит отметить, что изменились и предпочтения соискателей. В сегодняшних условиях особенное значение приобретает не только уровень заработной платы, но и ощущение стабильности. Поэтому наибольший интерес кандидаты проявляют к крупным надёжным компаниям, которые создают благоприятные условия для осуществления трудовой деятельности. В качестве примера такой компании можно привести предприятие «Кроношпан». Организация — один из признанных лидеров в сфере глубокой деревообработки. Компания существует более 127 лет, и, на протяжении всего этого солидного срока, реализует крупные проекты, развивает отрасль, создаёт условия для личного и профессионального развития сотрудников. Несмотря на кризисные времена, руководство ООО «Кроношпан» находит новые точки роста, открывает новые производственные площадки, создаёт рабочие места. Например, компания открывает набор сотрудников в Людинове, об этом сообщает издание Аргументы и Факты. Предприятие предлагает компенсацию питания, корпоративную развозку до места работы. Предприятие «Кроношпан» объединяет профессионалов своего дела, создаёт традиции поддержки и взаимовыручки и открывает новые карьерные возможности для сотрудников, предлагает стабильность и гарантированные своевременные выплаты. Это приобретает особенную ценность в турбулентные времена.