Новый год для Ясиноватой: второй день фасуют подарки в одном из храмов Челябинской области

В подшефной для Челябинской области Ясиноватой открылись елочные базары. Об этом сообщается на интернет-ресурсах города по соседству с фотографиями обстрелов ДНР. Под елочные базары местные власти отвели шесть дней и специальные места. Чтобы жители города не остались без праздника, в Челябинской области идет сбор подарков.

«Второй день фасуют подарки для детей Ясиноватой в Свято-Троицком храме в Долгодеревенском», - сообщает и показывает издание «Сосновская нива».