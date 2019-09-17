О новых планах сотрудничества бизнеса и власти узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Экономика
Сегодня, 16:41

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей  в субботу, 21 сентября,  в 20.00 и в воскресенье,  22 сентября,  в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как прошла XII-я отчетно-выборная конференция Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: новые  планы сотрудничества власти и бизнеса в сфере экологии; почему в центр «Бизнес против коррупции» обратилась южно-уральская компания в поиске защиты от уголовного преследования.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и ее отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.

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