О новых возможностях ММК В фильме «Стан 2500. Второе рождение»

Магниторский металлургический комбинат повышает мощности – подробнее о развитии предприятия в видеофильме «Стан 2500. Второе рождение».

Фильм раскрывает конструктивные особенности и новые возможности непрерывного широкополостного стана 2500 горячей прокатки ПАО «ММК», реконструкция которого признана событием года в российской металлургии, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Теперь у потребителей продукции ММК, как реальных, так и потенциальных, а также у тех, кто интересуется производственными процессами в металлургии, есть исключительная возможность увидеть и оценить работу обновленного стана 2500 горячей прокатки.

Произведенная масштабная реконструкция позволила расширить размерный и марочный сортамент стана. Значительно повысилось качество выпускаемой продукции, а производственная мощность этого уникального агрегата возросла до 5,2 млн тонн металлопроката в год. Обновленный стан 2500 оснащен самыми современными средствами автоматизации, контроля и слежения за процессом прокатки. Сегодня это высокоавтоматизированный агрегат, продукция которого отвечает самым высоким мировым стандартам. Об этом и многом другом – в новом корпоративном видеофильме ММК.