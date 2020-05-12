О поддержке бизнесом пострадавших от коронавируса узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 16 мая, в 20.00 и в воскресенье, 17 мая, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как Благотворительный фонд Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области помогает борьбе с COVID-19.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: какую сумму можно перевести без комиссии через систему быстрых платежей Банка России; какие меры по оживлению экономики предлагает реализовать Южно-Уральская торгово-промышленная палата; как

товарный знак помогает защитить интеллектуальную собственность; как крупные предприятия региона поздравили ветеранов войны и тыла с Днем Победы.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube и ВКонтакте.