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Об особенностях зарплатных проектов на основе банковских карт узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

Экономика
Сегодня, 12:04
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В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 14 ноября, в 20.00 и в воскресенье, 15 ноября, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, что в он-лайн формате обсуждали участники конференции Союза промышленников и предпринимателей, и и к каким договоренностям они пришли.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: чем хороши зарплатные проекты на базе

банковских карт и какие они имеют риски; какие плюсы получают компании от перехода на дистанционные сервисы; что ожидает российский рубль в ближайшее время.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.

 

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