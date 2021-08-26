ООО «ММК-УГОЛЬ» окончательно перевооружило Центральную обогатительную фабрику

В ООО «ММК-УГОЛЬ», входящем в состав Группы ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область), в преддверии Дня шахтёра запущена в эксплуатацию установка по обезвоживанию концентрата.

Этим событием компания ознаменовала завершение технического перевооружения Центральной обогатительной фабрики.

В торжественном запуске установки принял участие заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин и представители угольных компаний Российской Федерации.

Введенная в строй установка гипербарфильтров является новой усовершенствованной технологией обезвоживания флотоконцентрата. Она позволяет улучшить параметры, которые определяют качество и себестоимость выпускаемой на обогатительной фабрике продукции – угольного концентрата марки «Ж».

«Уменьшатся потери концентрата и его влажность, сократятся энергозатраты, – рассказал об эффективности использования новой установки директор ООО «ММК-УГОЛЬ» Владимир Харченко.

По его словам, данный проект имеет еще и экологическую составляющую, поскольку позволяет снизить выбросы пыли в окружающую среду.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», инновационный проект стал завершающей частью программы технического перевооружения Центральной обогатительной фабрики, длившейся несколько лет.

Теперь фабрика – одно из самых современных производств в Кузбассе. Она оборудована по последнему слову техники, на ней нашли применение все передовые технологии в этой производственной сфере деятельности.

Результатом технического перевооружения предприятия стал выпуск в промышленных объемах концентрата, по качеству соответствующего мировым стандартам, с зольностью до восьми с половиной процентов.

СПРАВКА

ООО «ММК-УГОЛЬ» является крупным российским производителем угля и продуктов его переработки и входит в группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Это стабильная, активно развивающаяся компания, на предприятиях которой ведется добыча угля марки «Ж» и производство угольного концентрата марки «Ж» - одной из самых востребованных марок на рынке.