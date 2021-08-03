Пассажиропоток на ЮУЖД в июле вырос на 23,2%

В июле 2021 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено 770,4 тысячи пассажиров, что на 23,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 532 тысячи пассажиров (+5,9%), в дальнем следовании – 238,1 тысячи (рост в 1,9 раза к июню 2020 года).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, пассажирооборот в июле 2021 года составил 360,7 миллиона пасс-км, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, в том числе в пригородном сообщении – 32,8 миллиона пасс-км (+23,1%), в дальнем следовании – 327,9 миллиона пасс-км (+126,3%).

Всего за семь месяцев 2021 года отправлено 4,2 миллиона пассажиров (+9,4% к аналогичному периоду 2020 года), из них в дальнем следовании – один миллион пассажиров (+23,7%), в пригородном сообщении – 3,2 миллиона пассажиров (+5,5%).

Пассажирооборот на ЮУЖД с начала 2021 года вырос на 31% к уровню прошлого года и составил 1,3 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-июле составил 211,9 миллиона пасс-км (+30,6%), в дальнем следовании – 1,1 миллиарда пасс-км (+31%).