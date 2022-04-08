08.04.2022
Первая партия строительного груза отправлена со станции Курамино ЮУЖД
08.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
08.04.2022
К челябинскому зрителю возвращаются «Руслан и Людмила»
08.04.2022
В СИЗО-1 Челябинска сняли эпизод исторического фильма о братьях Елькиных
08.04.2022
Будьте бдительны: в Челябинске в период спецоперации на Украине оживился деструктивный культ
08.04.2022
Япония откажется от российского угля и водки
Первая партия строительного груза отправлена со станции Курамино ЮУЖД
04.04.2022
Погрузка на сети Южно-Уральской железной дороги в январе-марте составила 16,3 миллиона тонн
31.03.2022
ЮУЖД отправила 65 автобусов из Кургана в Якутию
25.03.2022
Около четырех тонн гуманитарной помощи передали беженцам работники ЮУЖД
24.03.2022
Инфраструктура ЮУЖД готовится к безопасному пропуску весеннего паводка
На улице Свободы в Челябинске стартовал второй этап благоустройства пешеходной зоны
08.04.2022
Профессор Олег Самарцев: Как России выиграть в информационной войне
07.04.2022
Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши
07.04.2022
Седьмого апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
06.04.2022
Любоваться на стелу «Город трудовой доблести» на челябинской Аллее Славы небезопасно
05.04.2022