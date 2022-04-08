Первая партия строительного груза отправлена со станции Курамино ЮУЖД 

Со станции Курамино (Челябинская область) отправлены первые пять полувагонов со щебнем назначением на станцию Гомель Белорусской железной дороги. Расстояние перевозки составило две тысячи 555 километров.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, развитие перевозок связано с открытием производственной площадки по разработке строительного камня на месторождении Ларинское-1 мощностью до одного миллиона тонн в год. Благодаря этому ожидается рост объемов перевозок на малодеятельном участке Южно-Уральской железной дороги Миасс-II – Учалы.

В ходе реализации проекта проработана и утверждена технология работы станции Курамино, организована погрузка на путях общего пользования, совместно с грузоотправителем установлены вагонные весы для приема к перевозке предъявляемой продукции, обустроена погрузочная площадка.

Строительный камень, добываемый на Ларинском месторождении, используется в производстве теплоизоляционных плит.

ДЛЯ СПРАВКИ

На ЮУЖД проводится системная работа по формированию базы потенциальных проектов, направленных на рост объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом. В 2021 году реализовано 18 таких проектов, дополнительный прирост погрузки по которым составил более 620 тысяч тонн груза. В 2022 году к реализации запланировано ещё 18 новых проектов с потенциальным объемом до одного миллиона тонн.

Погрузка на сети Южно-Уральской железной дороги в январе-марте составила 16,3 миллиона тонн. Грузооборот за март увеличился на 10,8% и составил 17,3 миллиарда тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 9,5% и составил 21,4 миллиарда тонно-км.