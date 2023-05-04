Первый контейнерный поезд отправился из Челябинска по коридору «Север – Юг»

Первый контейнерный поезд по коридору «Север – Юг» отправился со станции Челябинск-Грузовой, сообщает официальный новостной канал РЖД.

Состав из 31 платформы с контейнерами проследует через территорию Казахстана и Туркменистана в порт Ирана, а оттуда груз отправится морским путём в Индию.

В составе поезда на экспорт отправлены цветные металлы и пищевая продукция. Оператор сервиса - АО «РЖД Логистика».

Для контейнерного поезда разработана специализированная нитка графика, включая ускоренную доставку груза в рамках услуги «Перевозка по расписанию» на территории России.