Почти 15 тысяч дольщиков получили квартиры благодаря проектному финансированию с использованием механизма эскроу в ВТБ

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокатился на велосипеде по Челябинску и, оценив в
02.07.2021

Текслер проехался на велосипеде по Челябинску и дал ряд поручений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в предстоящие двое суток
02.07.2021

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции, острым респираторн
02.07.2021

В Челябинской области сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, третьего июля, исполняется 85 лет со дня образования службы ГАИ – ГИБДД. В преддверии это
02.07.2021

ГИБДД – 85 лет

Сотрудники ГИБДД записали креативный ролик накануне профессионального праздника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Полторы тонны сеголеток сазана, выращенных Троицкой продовольственной компанией, будет выпущено в
02.07.2021

Шершневское водохранилище пополнилось новыми обитателями
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.07.2021

В Златоусте неудобства для инвалидов в отделении реабилитации были связаны с ремонтом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.07.2021

Чиновники Миасса стали фигурантами уголовного дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.07.2021

Почти 15 тысяч дольщиков получили квартиры благодаря проектному финансированию с использованием механизма эскроу в ВТБ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.07.2021

Жители Пласта, похитившие с предприятия золото на семь миллионов рублей, отправились в колонию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.07.2021

На Южном Урале разыграли гранты среди семейных ферм
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.07.2021

Общественники нашли еще одно предприятие, которое сливает сточные воды в реку Миасс
ВТБ
Экономика
02.07.2021 15:47

Почти 15 тысяч дольщиков получили квартиры благодаря проектному финансированию с использованием механизма эскроу в ВТБ

С момента введения инструмента эскроу-счетов в сфере строительства ВТБ открыл около 90 тысяч эскроу-счетов, из которых более 14,8 тысячи уже раскрыты. Таким образом, около 15 тысяч дольщиков уже получили свои квартиры. Сейчас на открытых счетах дольщиков аккумулировано около 455 миллиардов рублей.

«Количество счетов эскроу показывает положительную динамику. В этом году открыто 33,5 тысячи счетов против 47,3 тысячи за весь 2020 год. Такие темпы показывают, что в ближайшие два года к логике эскроу отрасль многоквартирного строительства перейдет полностью. Основная доля проектов крупнейших девелоперов уже реализуется с использованием механизма эскроу. Мы постоянно развиваем продукт, чтобы повышать удобство взаимодействия и застройщиков с банком, и покупателей квартир в финансируемых нами проектах. Эскроу счета могут быть открыты дистанционно. Минимизируется бумажный документооборот при рассмотрении проектов, предлагаются новые форматы финансирования, включая финансирование на покупку земельных участков для наших стратегических партнеров», - говорит руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей – старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.

«Переход на эскроу обеспечил стабильную поддержку проектов жилого строительства, реализуемых как крупными, так и небольшими застройщиками. Мы одними из первых приступили к практической реализации нового механизма и сегодня предлагаем клиентам глубокую экспертизу в сфере проектного финансирования. Наши клиенты во всех регионах России успешно работают с эскроу, выполняя важную социальную функцию по обеспечению граждан новым жильем. В сегменте среднего и малого бизнеса общая площадь финансируемых нами в регионах России проектов превышает 5,5 млн кв. м. Количество открытых только в этом году счетов уже превысило 22 тысячи, что составляет более 80% от количества 2020 года», - отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ.

«С начала этого года объем и число эскроу-счетов физлиц в ВТБ вырос более чем на 70%. Инструмент защищает деньги дольщиков при приобретении квартир на этапе строительства, а наращивание объемов проектного финансирования и развитие эскроу оказывает положительное влияние и на ипотечное кредитование. Синергия продуктов позволяет банку предлагать ипотечным заемщикам кредиты по более низким ставкам. Логичным путем дальнейшего развития эскроу мы видим их применение в смехе с ИЖС. Со своей стороны, ВТБ готов обеспечивать такой сервис физлицам, это поможет гражданам с минимальными рисками приобрести или построить собственный дом», – комментирует начальник управления «Ипотечное кредитование», - прокомментировал вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

К настоящему времени ВТБ одобрил застройщикам 267 проектов по кредитованию долевого строительства с использованием эскроу-счетов более чем на 525 миллиардов рублей. Площадь финансируемых объектов – почти 10,4 миллиона квадратных метров, из которых жилая – около семи миллионов.

ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. С первого июля 2019 года клиенты получили возможность открывать их во всех регионах присутствия банка. Для оформления был разработан удобный процесс: покупателю объекта в новостройки достаточно паспорта и договора участия в долевом строительстве, который клиент заключил с застройщиком. Процедура проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика.

ВТБ
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокатился на велосипеде по Челябинску и, оценив в
02.07.2021

Текслер проехался на велосипеде по Челябинску и дал ряд поручений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в предстоящие двое суток
02.07.2021

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции, острым респираторн
02.07.2021

В Челябинской области сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, третьего июля, исполняется 85 лет со дня образования службы ГАИ – ГИБДД. В преддверии это
02.07.2021

ГИБДД – 85 лет

Сотрудники ГИБДД записали креативный ролик накануне профессионального праздника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Полторы тонны сеголеток сазана, выращенных Троицкой продовольственной компанией, будет выпущено в
02.07.2021

Шершневское водохранилище пополнилось новыми обитателями
ВТБ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.07.2021

ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 триллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2021

ВТБ застрахует карты и счета клиентов от мошенничества
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.06.2021

ВТБ начинает выдачу сельской ипотеки в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.06.2021

Группа ВТБ: льготная ипотека сохранит актуальность в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Наступил центральный месяц лета – июль. По прогнозам синоптиков первые пять дней июля в Челябинск
Среда обитания

Какой будет погода в июле на Южном Урале

01.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» будет закрыто по причине заморозки пр
Экономика

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается

01.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Автомобилисты Челябинска предлагали заместителю главы города по дорожному хозяйству Максиму Куляш
Общество

Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»

30.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области предупреждают о возможных грозах, граде, шквалистом усилении ветра на
Среда обитания

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары

30.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Споры вокруг реконструкции Комсомольского проспекта в Челябинске по поводу появления там так назы
Общество

Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка

29.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Антициклон установил аномально-жаркую погоду на территории Челябинской области, которая продлится
Среда обитания

В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара

29.06.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

02.07.2021 16:46

В Златоусте неудобства для инвалидов в отделении реабилитации были связаны с ремонтом

02.07.2021 15:56

Чиновники Миасса стали фигурантами уголовного дела

02.07.2021 15:47

Почти 15 тысяч дольщиков получили квартиры благодаря проектному финансированию с использованием механизма эскроу в ВТБ

02.07.2021 15:40

Жители Пласта, похитившие с предприятия золото на семь миллионов рублей, отправились в колонию

02.07.2021 14:43

Текслер проехался на велосипеде по Челябинску и дал ряд поручений

02.07.2021 13:36

На Южном Урале разыграли гранты среди семейных ферм

02.07.2021 13:28

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля

02.07.2021 13:13

Общественники нашли еще одно предприятие, которое сливает сточные воды в реку Миасс

02.07.2021 13:02

КСП начало проверку минэкономразвития и Центра «Мой бизнес», где уволился гендиректор

02.07.2021 12:35

В Челябинске ГИБДД объявляет набор на службу в полк ДПС

02.07.2021 12:29

В Магнитогорске для детей с инвалидностью откроются новые возможности

02.07.2021 12:08

В Челябинской области сложилась неблагополучная ситуация по заболеваемости ковидом, ОРВИ и гриппом

02.07.2021 11:58

Сотрудники ГИБДД записали креативный ролик накануне профессионального праздника

02.07.2021 11:38

Копейская велогонщица захватила лидерство на чемпионате России по маунтинбайку

02.07.2021 11:23

ММК присоединился к Социальной хартии российского бизнеса

02.07.2021 11:05

В Челябинской области число выявленных за сутки случаев ковида превысило 200

02.07.2021 10:09

Шершневское водохранилище пополнилось новыми обитателями

02.07.2021 09:47

Вакцинированные южноуральцы смогут бесплатно отдохнуть

02.07.2021 09:27

Туристы уничтожили краснокнижные орхидеи на Таганае

01.07.2021 23:57

Челябинск накрыло вонючей дымкой при удушающей жаре, минэкологии успокаивает

01.07.2021 22:22

Что изменится в Челябинске после обращения жительницы к Владимиру Путину

01.07.2021 19:01

Анонсы событий и мероприятий на второе июля

01.07.2021 18:49

Работы по реконструкции аэродрома в Магнитогорске начнутся в 2021 году

01.07.2021 18:24

Губернатор пообщался с челябинкой, дозвонившейся Владимиру Путину

01.07.2021 18:11

С 1 июля тарифы на электроэнергию для южноуральцев выросли на 3,4 %

01.07.2021 17:28

Главного инженера водоканала Копейска отправили в СИЗО

01.07.2021 17:08

«Главный по транспорту» уволился из администрации Челябинска

01.07.2021 16:50

Путин благословил спортсменов на Олимпийские игры

01.07.2021 16:38

Прокуратура открыла «горячую» линию по вопросам отдыха детей в лагерях

01.07.2021 16:34

Сотрудники соцзащиты Челябинской области наказаны за ненадлежащее исполнение обязанностей

01.07.2021 16:27

Житель Карабаша облил сожительницу бензином и поджег

01.07.2021 16:03

В Челябинске задержан подросток из Дагестана, сбежавший из дома

01.07.2021 15:57

Спас ребенок: экс-чиновница минздрава осуждена, но пока останется на свободе

01.07.2021 15:50

Южноуральцы страхуют свои квартиры и дома в «Сбербанк страхование»

01.07.2021 13:42

Житель Красноармейского района воспользовался маской, чтобы «прикрыть» состояние опьянения

01.07.2021 13:20

«УРАЛКУЗ» выбрал лучшего слесаря-ремоньника

01.07.2021 13:06

Златоустовская «Уралочка» бьется на всех ватерпольных «фронтах»

01.07.2021 12:59

Какой будет погода в июле на Южном Урале

01.07.2021 12:55

Два учредителя сельхозкооператива из Октябрьского района обманули минсельхоз

01.07.2021 12:54

Более 61 тысячи южноуральцев сумели справиться с ковидом

01.07.2021 12:52

В Кизильском районе рецидивист напал на 90-летнюю бабушку

01.07.2021 12:25

ВТБ: к 1 июля банки доведут продажи льготной ипотеки до 1,7 триллиона рублей

01.07.2021 11:25

Челябинцы, покупающие поддельные сертификаты о вакцинации от ковида, попадут под статью

01.07.2021 11:15

В Челябинской области продлен запрет на движение большегрузов по федеральным трассам

01.07.2021 10:55

В Челябинске автомобилистка получила травмы, врезавшись в тросовое ограждение

01.07.2021 10:51

В шести городах Челябинской области продлены НМУ, Челябинск накрыло вонючей дымкой

01.07.2021 10:48

Массовые мероприятия отменяются

01.07.2021 10:42

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается

01.07.2021 09:53

Четверг начался с 30-градусной жары, дальше - больше

30.06.2021 23:40

Анонсы событий и мероприятий на первое июля

30.06.2021 21:40

Проект РМК «Помощь уже здесь» признали лучшим социальным проектом в России в 2021 году

30.06.2021 21:11

Никакого взрыва газового баллона возле роддома в Челябинске не было

30.06.2021 21:05

В Челябинске во время движения загорелась маршрутка

30.06.2021 18:40

В Челябинск прибыли специалисты из Москвы по проекту метротрамвая, скоро начнется проектирование

30.06.2021 17:48

Путин – о метротраме в Челябинске: Деньги на него есть, осталось запустить работу

30.06.2021 17:16

Путин: У молодежи появится «Пушкинская карта»

30.06.2021 17:15

Путин: Я не поддерживаю обязательную вакцинацию

30.06.2021 16:55

Мы в ответе за то, что загрязнили: состояние экологии зависит от каждого из нас

30.06.2021 16:37

Прокуратура Снежинска заинтересовалась деятельностью яхт-клуба

30.06.2021 16:32

Путин объяснил, почему и когда лучше ставить прививку переболевшим ковидом

30.06.2021 16:24

Путин об аферистах, которые обманывают пенсионеров: Это просто подонки

30.06.2021 15:51

«Ростелеком» экспонирует Кубок чемпионов Ночной хоккейной лиги

30.06.2021 15:49

Путин объяснил, почему морковь и картофель стали дороже бананов

30.06.2021 15:41

Пожар на рынке в Металлургическом районе Челябинска не повлиял на работу роддома

30.06.2021 15:40

Путин рекомендовал губернаторам проводить свои «прямые лини»

30.06.2021 15:35

Вторая режиссёрская лаборатория «Контур» стартовала в Молодёжном театре

30.06.2021 15:25

Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»

30.06.2021 15:06

Путин: Надо налог на голову ввести для тех, кто распространяет слухи

30.06.2021 14:54

Путин рассказал, какой вакциной от ковида привился и почему был сделан такой выбор

30.06.2021 14:33

Челябинская область получила очередную партию вакцины от COVID-19

30.06.2021 14:15

Алексей Текслер поручил провести комплексное экологическое исследование Тургояка

30.06.2021 13:19

В Челябинской области созданы новые памятники природы и ООПТ

30.06.2021 12:39

В Челябинской области за время пандемии умерло более трех тысяч пациентов с ковидом

30.06.2021 12:09

В Челябинской области продлили ограничения на движение большегрузов по федеральным трассам

30.06.2021 11:46

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары

30.06.2021 10:56

В Октябрьском районе задержан насильник, надругавшийся над девочкой- подростком

30.06.2021 10:49

В Челябинской области из-за жары на три дня ограничат движение большегрузов

30.06.2021 10:27

В Аргаяше пьяный мужчина оказал сопротивление спасателям, которые пытались вытащить его из озера

30.06.2021 10:16

«Ах, что это был за поцелуй!»

30.06.2021 09:58

Чиновники и спортсмены продолжают защищаться от ковида

30.06.2021 09:56

В среду в Челябинской области – аномальная жара

30.06.2021 09:21

Два студента из Челябинска победили в V Международной олимпиаде по страхованию

29.06.2021 23:02

Аэропорт Магнитогорска продан с рекордным превышением начальной цены

29.06.2021 18:47

Анонсы событий и мероприятий на 30 июня

29.06.2021 18:06

Как в зоопарке Челябинска справляются с жарой

29.06.2021 17:34

Передвижные салоны связи от МегаФона

29.06.2021 17:22

В Копейске за взятку задержан главный инженер водоканала

29.06.2021 17:21

В Златоусте горит дом известного врача Рашида Шакурова

29.06.2021 16:37

В Магнитогорске задержан контрабандист

29.06.2021 16:36

Проект «Плодушка вместе с Олегом Митяевым подвел итоги – спектаклем и концертом

29.06.2021 16:26

В Челябинской области мошенники от лица минздрава требуют от директоров приобретать вакцины от ковида

29.06.2021 16:25

В Челябинской области за взятки будет судить экс-полицейского и директора автошколы

29.06.2021 16:16

В Агаповском районе третьи сутки ищут тело утонувшего мужчины

29.06.2021 16:08

Лжеполицейская «развела» челябинку на полмиллиона рублей

29.06.2021 16:07

В Магнитогорском городском Собрании спели гимн города

29.06.2021 16:06

Жители Златоуста пожаловались на прорыв трубы горячего водоснабжения

29.06.2021 15:52

Южноуральцы шлют вопросы на прямую линию с президентом в надежде быть услышанными

29.06.2021 14:50

Сенатор от Челябинской области вновь поднимает тему принудительной вакцинации

29.06.2021 14:46

Пенсионер из Кизила пытался откупиться от полицейских овцами

29.06.2021 14:07

Житель Троицка ответит за убийство егеря