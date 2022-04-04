Погрузка на сети Южно-Уральской железной дороги в январе-марте составила 16,3 миллиона тонн

Погрузка на ЮУЖД в марте 2022 года, по оперативной информации, составила 5,8 миллиона тонн, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, грузооборот за март увеличился на 10,8% и составил 17,3 миллиарда тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 9,5% и составил 21,4 миллиарда тонно-км.

Погрузка за январь-март 2022 года, по оперативным данным, составила 16,3 миллиона тонн, что на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года железной дорогой погружено:

- строительных грузов – 4,6 миллиона тонн (-5,3% к 2021 г.);

- черных металлов – 3,9 миллиона тонн (-6,2%);

- нефти и нефтепродуктов – 2,9 миллиона тонн (-6,6%);

- химикатов и соды – 600,8 тысячи тонн (-5,5%);

- цемента – 460,8 тысячи тонн (-1,6%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 275,8 тысячи тонн (-4,8%);

- руды железной и марганцевой – 201,2 тысячи тонн (+4,9%);

- лома черных металлов – 181,5 тысячи тонн (-17,4%);

- кокса –156,2 тысячи тонн (-20,3%);

- химических и минеральных удобрений – 19,9 тысячи тонн (-15,4%);

- каменный уголь – 3,8 тысячи тонн (рост в 4,4 раза).

Грузооборот с начала 2022 года составил 48,1 миллиарда тарифных тонно-км (+11,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 59,8 миллиарда тонно-км (+11,3%).