Покупка недвижимости для аренды в Таиланде: в чем особенности

Один из способов выгодного инвестирования денег – покупка недвижимости. Цели могут быть разные – последующая перепродажа по более выгодной цене, краткосрочная или долгосрочная аренда. Какой бы вариант вы ни выбрали. Нужно подойти грамотно к выбору страны и региона для приобретения объекта недвижимости. Одно из популярных направлений среди инвесторов из России – Таиланд. На местном рынке представлен большой выбор квартир и апартаментов. Изучить описание и цены можно здесь .

Если вы рассматриваете покупку квартиры для аренды, то можете рассчитывать на 6-15% годовых (размер напрямую зависит от региона). Более высокие цены на аренду отмечаются в популярных туристических районах:

Краби;

Панган;

Пхукет;

Бангкок;

Патайя.

При выборе недвижимости для аренды обратите внимание, что многие комплексы предлагают программы гарантированной аренды. Они действуют на протяжении нескольких лет после заключения сделки. После приобретения апартаменты можно сдавать в аренду несколькими способами. Можно искать клиентов самостоятельно. Используя социальные сети. Более удобный и безопасный вариант – сотрудничество с агентством недвижимости, которое будет выступать в качестве посредника. Часто иностранные собственники заключают договор на сотрудничество с управляющей компанией.

Сотрудничество с управляющей компанией – подходящий вариант для собственников, которые не планируют часто летать в Таиланд. Посредник в виде УК берет на себя решение административных вопросов. Владелец объекта каждый год получает фиксированную сумму дохода. Он не участвует в процессе поиска клиентов, в заключении договоров, приеме платежей. Организовать пассивный доход могут инвесторы из любой точки мира.

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