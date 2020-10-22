ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

При содействии ЮУТПП предприятия Челябинской области расширяют сотрудничество с партнерами из Чешской Республики

Экономика
Сегодня, 16:38
Размер текста

Перспективы развития двухстороннего взаимовыгодного  сотрудничества предпринимателей Челябинской области и Чешской Республики были обсуждены в ходе организованных Южно-Уральской торгово-промышленной палатой совместно с генеральным консульством Чешской Республики в Екатеринбурге онлайн-переговоров.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, такие встречи, позволяющие предприятиям Челябинской области знакомиться с передовыми зарубежными технологиями палата проводит регулярно. В этот раз южноуральцы в режиме онлайн встретились с чешскими производителями промышленного оборудования и продукции сельского хозяйства.

По словам заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, Южный Урал и Чешская Республика во многом схожи в части компетенций, возможностей и специализации, на которых территории выстраивают свою экономику. Прежде всего, это машиностроение, станкостроение, промышленный и экологический туризм. В 2019 году торговый оборот Южного Урала с Чешской Республикой превысил 42,5 миллиона долларов США и перспективы его роста далеко не исчерпаны.

Президент Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев отметил, что только за четыре предыдущих визита Челябинскую область в составе делегаций посетили представители 72 чешских компаний, а в деловых переговорах, организованных ЮУТПП, участвовали 200 южноуральских предприятий. Все встречи проводились в тесном взаимодействии с генеральным консульством Чешской Республики в Екатеринбурге.

-Челябинская область является одним из самых открытых к международному сотрудничеству регионов, - считает Йозеф Маршичек, генеральный консул Чешской Республики в Екатеринбурге. Экономика Южного Урала диверсифицируется и развивается, поэтому сегодня перспективными направлениями для взаимодействия являются не только машиностроение, металлургия и химическая отрасль, но также IT и сельское хозяйство. За последние семь месяцев экспорт чешской продукции в Челябинскую область составил 80 миллионов долларов, импорт – 76 миллионов. Это достаточно неплохие показатели общего баланса торговли Чехии с Уральским федеральным округом.

-Основным инструментом экономического диалога между Чешской Республикой и РФ является Межправительственная комиссия, в которой чешскую и российскую части возглавляют министры промышленности двух стран. В рамках МПК работают региональные группы. Если южноуральские компании проявят реальный интерес к сотрудничеству с чешскими производителями, и появятся конкретные проекты, Челябинская область может быть включена в состав рабочей группы Межправительственной комиссии, - заявил директор департамента торговли с европейскими странами министерства промышленности и торговли Чехии Мартин Поспишила.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Экономика
09.10.20 14:42
ЮУТПП выступила с предложением упростить правила экспертизы промышленной продукции
Экономика
01.10.20 15:54
О проблемах сотрудничества с Узбекистаном президент ЮУТПП рассказал на заседании межправительственной комиссии
Экономика
14.09.20 14:40
Руководство ЮУТПП наградило студентов-юристов
Экономика
12.08.20 11:19
20 августа пройдет онлайн – конференция «Самозанятые граждане. Новые возможности в предпринимательстве» от ЮУТПП
Сегодня, 10:11
ОНФ заподозрил чиновников Красноармейского района в неэффективном расходовании бюджетных средств
Вчера, 15:23
Уровень «закрытости» экономики Челябинской области снизился до 0,1%
Вчера, 14:53
ВТБ передал детской больнице в Кургане ультразвуковой диагностический аппарат
Вчера, 14:10
ММК обучает сотрудников правилам безопасной работы с помощью виртуальной реальности
Вчера, 13:21
«Равис»: Инвестиции в благополучие людей
20.10.20 15:48
В Челябинской области создают «Горный Урал»
20.10.20 10:52
В Челябинске рассмотрят жалобу компании Алтайского края на действия властей Металлургического района
20.10.20 07:00
Россельхозбанк выдал свыше одного миллиарда рублей сельской ипотеки в Челябинской и Курганской областях
19.10.20 16:54
ВТБ запустил новую программу автокредитования со ставкой от 3%
19.10.20 13:11
Предпринимателям Челябинска дали сто миллионов рублей на зарплату сотрудникам
Экономика
Сегодня, 17:06
Алексей Текслер обсудил межпартийный аспект социально-экономического сотрудничества со странами ШОС
Происшествия
Сегодня, 14:22
На прогулки - час: суд отказался смягчить режим домашнего ареста для Владимира Казанцева
Новости
Сегодня, 18:07
Общество
«Яндекс.Такси» получит все необходимое оборудование для перевозки медиков, работающих с «ковидниками»
Сегодня, 17:30
Общество
В Челябинске состоялись публичные слушания по изменениям в устав города
Сегодня, 17:27
Общество
В Челябинске думают над названием улицы, на которой располагается новая инфекционная больница
Сегодня, 17:07
Федерация
Одна из версий ЧП на Камчатке: вулкан «подогрел» водоросли
Сегодня, 16:58
Общество
70 студентов будут помогать южноуральским медикам на вызовах
Материалы рубрики
Сегодня, 15:16
Экономика
Челябинцы могут оплачивать взносы на капремонт без комиссии через ВТБ
Сегодня, 10:11
Экономика
ОНФ заподозрил чиновников Красноармейского района в неэффективном расходовании бюджетных средств
Вчера, 14:53
Экономика
ВТБ передал детской больнице в Кургане ультразвуковой диагностический аппарат
20.10.20 15:48
Экономика
В Челябинской области создают «Горный Урал»
20.10.20 10:52
Экономика
В Челябинске рассмотрят жалобу компании Алтайского края на действия властей Металлургического района
Теги
ЮУТПП
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика