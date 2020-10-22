При содействии ЮУТПП предприятия Челябинской области расширяют сотрудничество с партнерами из Чешской Республики

Перспективы развития двухстороннего взаимовыгодного сотрудничества предпринимателей Челябинской области и Чешской Республики были обсуждены в ходе организованных Южно-Уральской торгово-промышленной палатой совместно с генеральным консульством Чешской Республики в Екатеринбурге онлайн-переговоров.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, такие встречи, позволяющие предприятиям Челябинской области знакомиться с передовыми зарубежными технологиями палата проводит регулярно. В этот раз южноуральцы в режиме онлайн встретились с чешскими производителями промышленного оборудования и продукции сельского хозяйства.

По словам заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, Южный Урал и Чешская Республика во многом схожи в части компетенций, возможностей и специализации, на которых территории выстраивают свою экономику. Прежде всего, это машиностроение, станкостроение, промышленный и экологический туризм. В 2019 году торговый оборот Южного Урала с Чешской Республикой превысил 42,5 миллиона долларов США и перспективы его роста далеко не исчерпаны.

Президент Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев отметил, что только за четыре предыдущих визита Челябинскую область в составе делегаций посетили представители 72 чешских компаний, а в деловых переговорах, организованных ЮУТПП, участвовали 200 южноуральских предприятий. Все встречи проводились в тесном взаимодействии с генеральным консульством Чешской Республики в Екатеринбурге.

-Челябинская область является одним из самых открытых к международному сотрудничеству регионов, - считает Йозеф Маршичек, генеральный консул Чешской Республики в Екатеринбурге. Экономика Южного Урала диверсифицируется и развивается, поэтому сегодня перспективными направлениями для взаимодействия являются не только машиностроение, металлургия и химическая отрасль, но также IT и сельское хозяйство. За последние семь месяцев экспорт чешской продукции в Челябинскую область составил 80 миллионов долларов, импорт – 76 миллионов. Это достаточно неплохие показатели общего баланса торговли Чехии с Уральским федеральным округом.

-Основным инструментом экономического диалога между Чешской Республикой и РФ является Межправительственная комиссия, в которой чешскую и российскую части возглавляют министры промышленности двух стран. В рамках МПК работают региональные группы. Если южноуральские компании проявят реальный интерес к сотрудничеству с чешскими производителями, и появятся конкретные проекты, Челябинская область может быть включена в состав рабочей группы Межправительственной комиссии, - заявил директор департамента торговли с европейскими странами министерства промышленности и торговли Чехии Мартин Поспишила.