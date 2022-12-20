20.12.2022
После долгого отсутствия в дома коркинцев вернулась вода – очень грязная
20.12.2022
Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину
20.12.2022
Курчатовский район ведет формовочную обрезку деревьев и строит зимний городок
20.12.2022
Травматологи ЧОКБ восстановили анатомию и функцию коленного сустава молодой пациентки
20.12.2022
В Челябинск приедут звезды мирового и российского бокса
20.12.2022
В Челябинске презентуют исторический альбом «Александр I на Урале»
Принят главный финансовый документ Челябинска
15.12.2022
В Челябинске началась несанкционированная торговля елками
14.12.2022
Внешний вид остановок и ограждений на Цвиллинга не нравится челябинцам
13.12.2022
Челябинские власти запланировали реконструкцию дороги в Чурилово
12.12.2022
В Челябинске открылись елочные базары
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022