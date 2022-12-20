Принят главный финансовый документ Челябинска

Депутаты Челябинской Думы приняли сегодня, 20 декабря, главный финансовый документ города - бюджет на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

Доходы бюджета Челябинска в 2023 году предусмотрены в размере 46,1 миллиарда рублей, расходы – 46,5 миллиарда рублей. Дефицит составит 453,9 миллиона рублей. В 2024 - 2025 годах в целях существенного снижения объема муниципального долга планируется бездефицитный бюджет. Таким образом, доходы будут равны расходам и составят в 2024 году – 47,8 миллиарда рублей, а в 2025 году – 48,9 миллиарда рублей.

При этом в 2023 году за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов города в расходной части проекта бюджета города Челябинска увеличены расходы на увеличение зарплат бюджетникам, социальную поддержку детей и пожилых горожан, на организацию питания воспитанников и учащихся, охрану зданий образовательных организаций и на льготный проезд отдельным категориям граждан в общественном транспорте.

«Нам удалось сохранить прежние параметры бюджета. Больше 80% предусмотрено на исполнение социальных обязательств, то есть основная часть бюджета будет направлена на такие отрасли как образование, культура, физическая культура и спорт», - подчеркнула глава Челябинска Наталья Котова.

Продолжится участие города в национальных проектах. На 2023 год финансовая составляющая предусмотрена по пяти нацпроектам в общей сумме 2 555,1 миллиона рублей. Помимо этого, продолжится активное развитие улично-дорожной сети города: на ремонт, реконструкцию и строительство дорог запланировано 4 675,2 миллиона рублей. На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, будут направлены 386,1 миллиона рублей. На переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в бюджете предусмотрено 165,6 миллиона рублей.