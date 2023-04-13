Проект Магнитки «90 огненных лет» высоко оценил Союз промышленников и предпринимателей региона

Масштабный информационный проект «90 огненных лет» газеты «Магнитогорский металл» и управления информации и общественных связей ПАО «ММК» (Челябинская область) отмечен в специальной номинации Союза промышленников и предпринимателей региона.

Спецноминация называется «За масштабный труд, посвященный истории Магнитогорского металлургического комбината». Обозреватель «Магнитогорского металла» Олег Акулов, воплотивший в жизнь текстовую часть проекта, стал лауреатом конкурса.

Награда присуждена в рамках конкурса средств массовой информации на призы регионального СПП. В этом году на него поступило 34 заявки, а общее количество работ составило 145. Награждение победителей и призеров конкурса состоялось 11 апреля в Челябинске в Гранд-отеле «Видгоф» при участии исполнительного директора южноуральского СПП, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова; вице-президента ЧРОО «Союз промышленников и предпринимателей» Бориса Видгофа и почетного члена регионального СПП, председателя Челябинского областного отделения Российского детского Фонда Вячеслава Скворцова.

На торжественном мероприятии Александр Гончаров рассказал, что по итогам ежегодного конкурса РСПП среди региональных отделений организации «Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области» был признан лучшим в номинации «За медийную активность».

«Без вашего участия, вашей поддержки эта победа была бы невозможной. Вы играете большую роль в популяризации предпринимательской деятельности, распространении информации о работе предприятий – членов Союза, их усилиях по улучшению экологической ситуации, инвестициях и модернизации производства, социальной политике и благотворительности. Союз уже девятый год подряд проводит творческий конкурс на призы СПП. В общей сложности, за эти годы победителями стали более 80 журналистов. Коллеги, благодарим вас за сотрудничество, это наша общая победа!», - отметил Александр Гончаров.

Как напоминают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК, 2022 год в Магнитке прошел под знаком 90-летия Магнитогорского металлургического комбината, к которому и был приурочен проект «90 огненных лет». В течение всего года на страницах «Магнитогорского металла» выходили тематические полосы, посвященные тому или иному году из жизни флагмана отечественной металлургии. В них в сжатом виде восстановлена и представлена читателям вся богатая история комбината – день за днем – от пуска первой домны и трудового подвига Магнитки в годы Великой Отечественной войны до эпохи рыночных преобразований и грандиозных строек наших дней.

В развитие проекта на страницах газеты совместно с управлением информации и общественных связей ММК была выпущена во многом уникальная книга «Хроника огненных лет», в которой летописные блоки перемежаются увлекательной инфографикой, представляющей факты и явления, которые наглядно показывают, как устроены город и комбинат, помогают по-новому посмотреть на то, что нас окружает, и понять, как это работает.

Книга богато иллюстрирована фотографиями из архива редакции «Магнитогорского металла», многие из которых редкие, малоизвестные или опубликованы впервые. Благодаря технологиям искусственного интеллекта даже старые черно-белые снимки обрели цвет, стали не просто дополнением к тексту, а самостоятельной сюжетной линией, открывающей читателям Магнитку, которую мы не знали.