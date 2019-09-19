Профессиональное обслуживание трансформаторных подстанций
Экономика
Сегодня, 11:59

 На любом современном предприятии независимо от его типа, используется различное электрооборудование для питания техники, освещения и электросетей. Учитывая постоянные нагрузки и характер эксплуатации, очень важно, чтобы установки работали исправно, их состояние соответствовало существующим стандартам и нормам. В противном случае предприятие может столкнуться с различными сложностями: повышение энергозатрат, образование утечек, возгорание, порча имущества и прочее. Одним из направлений компании ООО «Технопром-Замер», является – профессиональное обслуживание трансформаторных подстанций и электросетей.

Что входит в техническое обслуживание?

Техническое обслуживание электроустановок или ТОЭУ представляет собой набор операций по диагностике, анализу, ремонту и профилактике электрических систем. Они включают в себя следующие виды работ:

 

Внешний осмотр трансформаторного пункта:

отсутствие загромождения дверей ТП;

состояние отмостки по периметру;

отсутствие видимых повреждений кровли;

состояние стен;

исправность дверей, наличие на них четких диспетчерских наименований и предупредительных плакатов,

исправность дверных замков и запоров;

работа обогревательных устройств;

чистота электрощитовых помещений и отсутствие дыр в перекрытиях кабельных каналов.

Распределительные устройства до 35кВ (ячейки с масляными «вакуумными» выключателями, разъединители, выключатели нагрузки, ошиновка и т.д).

очистка внешних поверхностей от пыли и проверка качества зажима винтовых контактных соединений.

у разъединителей и выключателей нагрузки полнота захода ножей в губки, отсутствие перегрева контактных соединений;

наличие блокировочных устройств на приводах разъединителей (выключателей нагрузки, масляных, вакуумных выключателей) и заземляющих ножей;

исправность привода;

исправность фикисрующих устройств приводов;

наличие над приводами четких диспетчерских надписей;

целостность изоляции, отсутствие видимых механических повреждений дугогасительных камер;

на токоведущих шинах - отсутствие нагрева контактов;

отсутствие повреждений опорной изоляции, ее чистота, отсутствие коронирования;

целостность ошиновки, отсутствие на ней посторонних предметов;

отсутствие короны в кабельных разделках и вытекания мастики из концевых воронок, отсутствие трещин и сколов на воронках из эпоксидной смолы;

наличие бирок на кабелях;

целостность заземления брони кабелей;

тепловизионное обследование на предмет выявления нагрева болтовых и контактных соединений.

 

Силовые трансформаторы до 35кВ.

наличие барьеров с предупредительными плакатами при входе в камеры трансформаторов;

уровень масла в расширительных баках трансформаторов, соответствие его температурным отметкам;

отсутствие течей масла из фланцевых соединений и корпуса трансформатора;

целостность изоляторов на крышке трансформатора, их чистоту, отсутствие нагрева проходных токоведущих стержней;

температура масла в трансформаторах (по термометру);

состояние заземления трансформатора;

состояние средств пожаротушения;

состояние проводника, заземляющего нулевой вывод 0,4кВ и нулевой шины, надежность их крепления;

очистка от пыли изоляторов НН и ВН, корпуса силового трансформатора;

протяжка болтовых и контактных соединений.

 

Конечный набор операций будет зависеть от ряда факторов: размеры электроустановок, сложность конструкции, текущее состояние системы и пр. Целью ТОЭУ является плановая проверка оборудования на предмет износа и текущей работоспособности, выявление и устранение неполадок, поломок и отклонений от норм, предупреждение скорого износа, оптимизация расхода энергоресурсов на предприятии.

 

Отчетные документы и ведение следующей документации.

 

технический отчет в 2-х экземплярах с приложением свидетельства о регистрации электролаборатории, протоколов испытаний и измерений, ведомости дефектов, свидетельств о поверке измерительных приборов.

оперативный журнал;

журнал учета работ;

журнал учёта и содержания средств защиты в электроустановка;

журнал периодических осмотров;

журнал дефектов и неполадок в ТП;

акты выполненных работ, счета-фактуры и т.д.

 

Более полный перечень технической документации, определяется в соответствии с ПТЭЭП. Кроме того, Вам не нужно думать, где испытать средства индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, боты, указатели напряжения и т.д) собственная стационарная лаборатория проведет испытания СИЗ в краткие сроки. Выезд аврийной бригады в течении трех часов (в зависимости от удаленности объекта). Опытные специалисты с соответствующей группой допуска по эл.безопасности и современным оборудованием качественно проведут техническое обслуживание и устранят проблему возникшую в процессе эксплуатации. Оставьте заявку на сайте www.t-zamer.ru или свяжитесь с менеджером в Москве, по телефону: 8(495)-003-98-83, 8-903-005-28-82

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