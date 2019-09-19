На любом современном предприятии независимо от его типа, используется различное электрооборудование для питания техники, освещения и электросетей. Учитывая постоянные нагрузки и характер эксплуатации, очень важно, чтобы установки работали исправно, их состояние соответствовало существующим стандартам и нормам. В противном случае предприятие может столкнуться с различными сложностями: повышение энергозатрат, образование утечек, возгорание, порча имущества и прочее. Одним из направлений компании ООО «Технопром-Замер», является – профессиональное обслуживание трансформаторных подстанций и электросетей.
Что входит в техническое обслуживание?
Техническое обслуживание электроустановок или ТОЭУ представляет собой набор операций по диагностике, анализу, ремонту и профилактике электрических систем. Они включают в себя следующие виды работ:
Внешний осмотр трансформаторного пункта:
отсутствие загромождения дверей ТП;
состояние отмостки по периметру;
отсутствие видимых повреждений кровли;
состояние стен;
исправность дверей, наличие на них четких диспетчерских наименований и предупредительных плакатов,
исправность дверных замков и запоров;
работа обогревательных устройств;
чистота электрощитовых помещений и отсутствие дыр в перекрытиях кабельных каналов.
Распределительные устройства до 35кВ (ячейки с масляными «вакуумными» выключателями, разъединители, выключатели нагрузки, ошиновка и т.д).
очистка внешних поверхностей от пыли и проверка качества зажима винтовых контактных соединений.
у разъединителей и выключателей нагрузки полнота захода ножей в губки, отсутствие перегрева контактных соединений;
наличие блокировочных устройств на приводах разъединителей (выключателей нагрузки, масляных, вакуумных выключателей) и заземляющих ножей;
исправность привода;
исправность фикисрующих устройств приводов;
наличие над приводами четких диспетчерских надписей;
целостность изоляции, отсутствие видимых механических повреждений дугогасительных камер;
на токоведущих шинах - отсутствие нагрева контактов;
отсутствие повреждений опорной изоляции, ее чистота, отсутствие коронирования;
целостность ошиновки, отсутствие на ней посторонних предметов;
отсутствие короны в кабельных разделках и вытекания мастики из концевых воронок, отсутствие трещин и сколов на воронках из эпоксидной смолы;
наличие бирок на кабелях;
целостность заземления брони кабелей;
тепловизионное обследование на предмет выявления нагрева болтовых и контактных соединений.
Силовые трансформаторы до 35кВ.
наличие барьеров с предупредительными плакатами при входе в камеры трансформаторов;
уровень масла в расширительных баках трансформаторов, соответствие его температурным отметкам;
отсутствие течей масла из фланцевых соединений и корпуса трансформатора;
целостность изоляторов на крышке трансформатора, их чистоту, отсутствие нагрева проходных токоведущих стержней;
температура масла в трансформаторах (по термометру);
состояние заземления трансформатора;
состояние средств пожаротушения;
состояние проводника, заземляющего нулевой вывод 0,4кВ и нулевой шины, надежность их крепления;
очистка от пыли изоляторов НН и ВН, корпуса силового трансформатора;
протяжка болтовых и контактных соединений.
Конечный набор операций будет зависеть от ряда факторов: размеры электроустановок, сложность конструкции, текущее состояние системы и пр. Целью ТОЭУ является плановая проверка оборудования на предмет износа и текущей работоспособности, выявление и устранение неполадок, поломок и отклонений от норм, предупреждение скорого износа, оптимизация расхода энергоресурсов на предприятии.
Отчетные документы и ведение следующей документации.
технический отчет в 2-х экземплярах с приложением свидетельства о регистрации электролаборатории, протоколов испытаний и измерений, ведомости дефектов, свидетельств о поверке измерительных приборов.
оперативный журнал;
журнал учета работ;
журнал учёта и содержания средств защиты в электроустановка;
журнал периодических осмотров;
журнал дефектов и неполадок в ТП;
акты выполненных работ, счета-фактуры и т.д.
Более полный перечень технической документации, определяется в соответствии с ПТЭЭП. Кроме того, Вам не нужно думать, где испытать средства индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, боты, указатели напряжения и т.д) собственная стационарная лаборатория проведет испытания СИЗ в краткие сроки. Выезд аврийной бригады в течении трех часов (в зависимости от удаленности объекта). Опытные специалисты с соответствующей группой допуска по эл.безопасности и современным оборудованием качественно проведут техническое обслуживание и устранят проблему возникшую в процессе эксплуатации. Оставьте заявку на сайте www.t-zamer.ru или свяжитесь с менеджером в Москве, по телефону: 8(495)-003-98-83, 8-903-005-28-82