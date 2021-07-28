Промышленники, участвующие в нацпроекте «Производительность труда», провели мастер-класс

Промышленники Челябинской области рассказали журналистам о том, как им удалось во время ограничительных мер и экономического кризиса стать лидерами, набрать обороты и получить прибыль, не допустить падения зарплат рабочих и не только не сократить, а еще и увеличить штат работников. И признались в том, что многие сотрудники делали «пустую» работу.

Мастер-класс был проведен в рамках нацпроекта «Производительность труда».

«Предприятия использовали все формы государственной поддержки. Это займы, налоговые преференции, кластерную поддержку. А затем включились в национальный проект. Он им сильно помог. Порядка 70 предприятий в нем участвуют. Это предприятия обрабатывающей промышленности, пищевой индустрии, строительной сферы. Кстати, впервые меры поддержки предприятий осуществляются не только в финансовом плане, а именно в консультационной помощи. Имеется в виду повышение компетенции на рынке, создание команды в коллективе, внедрение новых инструментов для развития бизнеса», - сказал директор ОГАУ «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» Сергей Казаков.

Одним из первых к национальному проекту подключилась компания ООО «Завод «СпецАгрегат». Заработная плата у сотрудников выросла на 30 процентов, а количество рабочих мест увеличилось на 90.

«Самое главное - руководителю поверить, что господдержка работает. Нацпроект направлен на увеличение заработной платы и создание рабочих мест. Мы столкнулись с тем, что производим продукции меньше, чем нужно рынку. Мы увеличили производительность труда не только за счет увеличения производственных площадей, а за счет того, что благодаря участию в нацпроекте нас научили анализировать работу сотрудников. Многие из них делают много лишних движений, делают пустую работу, которая не дает результата. И мы просто изменили тактику работы. Мы изменили логистику, перенесли многие участки производства. Руководство любого предприятия, которое видит свои проблемы, должно знать – это путь к успеху», - рассказал о своем опыте работы над проектом директор ООО «Завод «СпецАгрегат» Евгений Субачев.

Руководители озерского завода энергоустановок в период пандемии решили воспользоваться льготным займом. На эти деньги было приобретено новое оборудование, что позволило предприятию остаться на плаву и сохранить рабочие места.

«Оборудование нестандартное. Оно предназначено для нефтегазовой и нефтяной промышленности. Большая часть из него уже получена. Заем благодаря участию в нацпроекте нам позволил модернизировать производство», - рассказал директор Озерского завода энергоустановок Артемий Левин.

Старейший завод Челябинска «Электромашина», который в годы Великой Отечественной войны снабжал фронт военной продукцией, также включился в национальный проект «Производительность труда».

«Мы выбрали эту форму господдержки. Благодаря нацпроекту мы поставили себе новую цель – выход на новые рынки сбыта и на производство гражданской продукции. Мы отработали другую логистическую цепочку. Ввели инструменты бережливого производства. Теперь для сотрудников - это норма жизни. Производительность труда увеличилась в два раза», - привел свой пример директор по стратегическому и инновационному развитию АО «НПО «Электромашина» Леонид Зелепухин.

В государственном фонде развития промышленности Челябинской области планируют, что количество предприятий, участвующих в нацпроекте в 2022 году, будет намного больше.

Организаторами мероприятия выступили региональный Фонд развития промышленности и «АиФ-Челябинск».