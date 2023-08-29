Алексей Текслер потребовал активно вовлекать предприятия ОПК в проект бережливого производства

До конца года в Челябинской области на предприятиях запущен проект бережливого производства в рамках национального проекта «Производительность труда». В программу будут активно вовлекаться предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер на заседании регионального оперштаба по выполнению гособоронзаказа.

В условиях дефицита кадров особое значение имеет повышение производительности труда на основе правильной организации производств. «Сегодня, когда реально дефицит кадров, решения, связанные с ростом производительности труда, они дают хороший эффект», - отметил Алексей Текслер.

На сегодня нацпроектом охвачено более пяти тысяч предприятий, на них сейчас работает более 1,6 миллиона человек. Это компании обрабатывающей промышленности, строительной, транспортной, сельскохозяйственной отраслей и сферы торговли. «В этих компаниях производительность растёт в среднем на пять процентов выше, чем у коллег по отрасли», - докладывал президенту министр экономического развития Максим Решетников.

В Челябинской области бережливое производство в рамках нацпроекта на своих площадках внедряют уже 134 компании. В них трудится почти 40 тысяч человек.

На базе Фонда развития промышленности (ФРП) создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Минпром и ФРП активно прорабатывают вопросы участия предприятий в проекте бережливого производства, и до конца года программу планируется запустить.

Алексей Текслер потребовал активно вовлекать в проект бережливого производства предприятия оборонно-промышленного комплекса региона.

«Считаю, что здесь у нас есть серьезный задел. Мы видим по гражданским предприятиям, насколько увеличилась производительность труда, что очень важно сегодня, когда есть дефицит кадров. Считаю, что надо не просто разработать программу, а через наш Центр компетенций вовлечь все предприятия ОПК в этот процесс», - обозначили цели глава региона.

Ряд предприятий заключили соглашения с Минпромторгом РФ о предоставлении субсидии на техническое перевооружение. Модернизация производства призвана помочь в выполнении возрастающих задач.

«Очень важное направление работы, потому что задачи ставятся серьезные, в том числе по увеличению объемов заказов. Многие наши предприятия этим инструментом своевременно пользуются. И наша главная задача – обеспечить стабильную работу наших предприятий, обеспечить полное выполнение гособоронзаказа», - подчеркнул Алексей Текслер.

Отдельно губернатор остановился на кадровом вопросе. По мнению экспертов, именно повышение производительности труда становится сегодня главным инструментом решения задачи привлечение квалифицированных кадров. «Мероприятия нацпроекта нацелены, в том числе, на рост зарплат и улучшение условий труда, так что не удивительно, что участвующие в нём предприятия оказываются победителями в гонке за квалифицированные кадры и привлечение персонала на свои площадки», - отмечает директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

Для решения дефицита востребованных промышленностью специальностей в области запущена программа наставничества на предприятиях ОПК, которая позволяет молодым сотрудникам перенимать опыт у старшего поколения, адаптироваться, закрепляться на рабочих местах.

По решению губернатора Алексея Текслера предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут получить субсидию из регионального бюджета на развитие наставничества. Такая мера впервые вводится в регионе.

Также в качестве работающих инструментов глава региона отметил программу «Профессионалитет». Алексей Текслер поставил задачу, чтобы учреждения среднего профессионального образования (СПО) сотрудничали с предприятиями в плане подготовки для них кадров. А студенты вузов и ссузов проходили постоянную практику. Таким образом, выпускники смогут повышать свою квалификацию, а предприятия ОПК решать производственные задачи.

«Все наши промышленники должны иметь базовое предприятие для СПО, где ребята, кто учится, должны проходить постоянную практику, помогая тем самым решению задач на предприятии ОПК, повышая свою квалификацию. Важно, чтобы по итогам обучения ребята приходили на рабочие места на предприятии, - подчеркнул Алексей Текслер. - Поэтому здесь момент прохождения практики, он, на мой взгляд, самый ключевой. Ребята должны адаптироваться, скажу таким прямым текстом, им должно понравиться работать на таком предприятии при прочих равных: условия труда, заработная плата, учитывая конкуренцию, которая сегодня есть. Поэтому, коллеги, этот вопрос сегодня один из основных».

С целью решения кадрового вопроса в южноуральских СПО и вузах увеличено количество бюджетных мест по востребованным специальностям, в первую очередь для ОПК. «Ориентирую наш минобр региональный: все потребности, которые сегодня есть у предприятий, закрывать», - распорядился глава региона.

Специалисты Минэкономразвития РФ подсчитали, что реализация нацпроекта позволит сократить кадровый дефицит на 130 тысяч человек уже к концу 2024 года. А если «Производительность труда» продлят, эффект перекроет примерно 13% всего дефицита кадров в стране.