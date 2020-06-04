Промышленники Южного Урала купили медицинское оборудование для земляков

Благотворительный фонд Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области передал почти полтора миллиона рублей благотворительному фонду «Металлург» с целью приобретения медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Магнитогорска.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь СПП Ольга Смирнова, на эти деньги будут закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы закрытого типа (для дезинфекции помещений в присутствии людей) и кислородные концентраторы «Армед».

По словам президента СПП, председателя совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова, промышленники целенаправленно оказывают необходимую помощь медикам, поскольку от их эффективной работы в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией напрямую зависит жизнь и здоровье людей. Медицинский персонал столкнулся сегодня с небывало высокой нагрузкой, но южноуральские врачи успешно справляются со своей работой в сложившихся обстоятельствах.

«Мы стараемся помочь медработникам не только решать поставленные перед ними задачи в полном объёме, но и делать это максимально безопасно как для них самих, так и для их пациентов», - отметил Виктор Рашников.

Ранее Благотворительный фонд СПП уже оказал поддержку медицинским учреждениям Челябинска, Магнитогорска, Пласта и Сатки, оплатив приобретение транспортировочного бокса, тепловизионной системы досмотра, аппарата искусственной вентиляции легких, оборудования, расходных материалов, средств индивидуальной защиты для подготовки больниц к долечиванию пациентов, перенесших коронавирус. Общий объем финансовых средств, привлеченных Благотворительным фондом СПП, составил на начало июня почти 12,6 миллиона рублей.