Пшеницын: Сегодня от финансистов требуется большая оперативность и гибкость

Нововведения в бюджетном и налоговом законодательстве, в том числе единый налоговый счет и специальные казначейские кредиты, обсудили члены Союза Финансистов России на очередном собрании, в котором принял участие и министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

По словам главы южноуральского минфина, живые встречи финансистов в период пандемии были большой редкостью. Но именно они, как показывает практика, самые плодотворные и заряжающие для профессионального сообщества.

«Каждый год что-то совершенствуется в бюджетном и налоговом законодательстве, в целом меняются условия нашей работы, что требует от финансистов большой оперативности и гибкости», – отметил Андрей Пшеницын.

На сегодняшней встрече обсуждали введение единого налогового счета. «Механизм новый, его только отстраивают, и нам – регионам – нужно быстро адаптироваться к этому формату, вовремя давать обратную связь федеральным коллегам, помогать делом и советом друг другу», - подчеркнул Андрей Пшеницын.

На собрании шел разговор и о новых возможностях регионов – специальных казначейских кредитах. Кроме того, поднимали традиционную для финансистов всех уровней тему совершенствования межбюджетных отношений, отметил глава южноуральского минфина.

Также в рамках прошедшей встречи обсуждались механизмы поддержки инфраструктурных проектов в субъектах и риски исполнения региональных бюджетов в 2023 году, связанные с санкционным давлением и растущими расходными обязательствами в текущей геополитической ситуации.

В пресс-службе министерства финансов Челябинской области напомнили, Союз Финансистов России (СФР) традиционно концентрирует свое внимание на совершенствовании и укреплении бюджетного и налогового законодательства, финансового положения субъектов и муниципальных образований РФ. Этот год для союза юбилейный – в мае ему исполняется 20 лет.

По итогам собрания был избран новый председатель совета СФР. Им стала депутат Государственной Думы РФ Валентина Артамонова.

Надежда Максимова, ранее руководившая общественной организацией, получила почётную должность Президента союза.