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11.05.2023

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Бюджет Челябинской области
Андрей Пшеницын
Министерство финансов Челябинской области
Законодательное Собрание Челябинской области
Экономика
11.05.2023 14:03
Фото: Олег Татаркин, Минфин области

Пшеницын: «Самые пессимистичные прогнозы относительно финансовых возможностей региона не оправдались»

Прошедший 2022 год стал серьезной проверкой на прочность для всех региональных бюджетов, в том числе и Челябинской области. Но самые пессимистичные прогнозы относительно финансовых возможностей региона, которые периодически всплывали в публичном пространстве, в итоге не оправдались, подчеркнул министр финансов региона Андрей Пшеницын.

Сегодня, 11 мая, глава минфина рассказал депутатам Законодательного собрания, как регион завершил финансовый год в новых геополитических условиях.

По словам министра, 2022 год был во всех отношениях особенным, в том числе и для бюджетной политики, на которую повлияли нестандартные внешнеполитические и экономические факторы. Введение санкций, структурные сдвиги в экономике, появление новых расходных обязательств – все это непосредственно отразилось на бюджетном процессе в регионе, сообщает пресс-служба минфина.

В результате поступления в областной бюджет за 2022 год снизились на 8% к 2021 году и составили 252,7 миллиарда рублей. При этом плановые назначения по доходам выполнены с превышением на 7,5%.

Почти 80% этой суммы область заработала сама – собственные налоговые и неналоговые поступления региона составили 195,7 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым сверхдоходным годом они уменьшились на 4,6%, что обусловлено, в первую очередь, снижением поступлений налога на прибыль организаций.

При этом по другим основным доходным источникам в 2022 году наблюдался рост: НДФЛ – 106,6%, акцизы – 149%, налог на имущество организаций – 104,4%, УСН – 117,9%, неналоговые доходы региона выросли в три раза.

Как отметил Андрей Пшеницын, собственные доходы области в 2022 году формировались, с одной стороны, на фоне сложной внешнеэкономической ситуации и беспрецедентного санкционного давления, которые напрямую отразились на поступлениях налога на прибыль организаций и повлияли на экономики всех регионов, зависящих от металлургической отрасли. С другой стороны – на фоне предыдущих, небывалых до этого успехов металлургов, которые продемонстрировали в 2021 году резкий рост платежей в региональные бюджеты за счет крайне благоприятной конъюнктуры.

«Это создало эффект высокой базы, в сравнении с которым и фиксируется снижение собственных поступлений. Но такое развитие событий было вполне предсказуемым и ожидаемым – невозможно получать сверхприбыли из года в год, особенно в период глобальных экономических перестроек», – уточнил глава минфина региона.

Андрей Пшеницын добавил, если привести показатели в сопоставимые условия и сравнить 2022 год с 2021-ым, исключив сверхдоходы от металлургов (то есть значительный прирост их налога на прибыль), то получится более объективная картина: динамика собственных доходов области в 2022 году по отношению к 2021 году будет положительной, с приростом на 16,5%.

Говоря о федеральной поддержке региона, министр финансов сообщил, что в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и уменьшением расходов на ковид, переводом отдельных федеральных социальных пособий на прямые выплаты из Пенсионного фонда, а также тем, что Южный Урал перестал быть дотационным регионом, общий объем поступлений из федерального бюджета снизился. В регион поступило 50,2 миллиарда рублей.

При этом в течение прошлого года Челябинская область дополнительно, сверх первоначально распределенных средств, получила 6,3 миллиарда рублей, в том числе за счет активной работы региона с федеральными органами власти.

Несмотря на снижение доходов расходы областного бюджета в 2022 году выросли на 19% по сравнению с 2021 годом и составили 276,9 миллиарда рублей. При этом все утвержденные на областном уровне расходные обязательства исполнены своевременно и в полном объеме, как по плановым расходам, так и по возникшим дополнительно в связи с геополитической и внешнеэкономической обстановкой.

Правительство области обеспечило реализацию национальных проектов, двухэтапное повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ, необходимый уровень показателей по оплате труда в соответствии с «майскими» указами Президента РФ и индексацию на 4% зарплаты прочих категорий «бюджетников».

Что касается поддержки муниципалитетов, то по сравнению с 2021 годом она увеличилась на 11% и составила 125,1 млрд рублей. В том числе существенно – на 63% или на 4,3 млрд рублей – вырос объем средств на поддержку сбалансированности бюджетов территорий. В совокупности с дополнительно переданными налоговыми доходами это значительно повысило возможности территорий самостоятельно решать вопросы местного значения.

Дефицит областного бюджета по итогам 2022 года сложился в объеме 24,2 миллиарда рублей. Это вдвое меньше прогнозируемой величины, в первую очередь благодаря поступлению дополнительных сверхплановых доходов в течение года.

Коммерческие заимствования для покрытия сложившегося дефицита не привлекались. Для этих целей область использовала остатки собственных средств и льготные инфраструктурные кредиты из федерального бюджета.

Поэтому даже в текущих условиях Челябинской области удалось сохранить низкую долговую нагрузку на бюджет. По итогам года она составила 20% к собственным доходам. И по оценке Минфина России, в 2022 году регион вновь отнесен к группе субъектов с высокой долговой устойчивостью.

По словам Андрея Пшеницына, при планировании регионального бюджета на 2022 года ладе не предполагалось, в какой непростой геополитической обстановке он будет исполняться. «Тогда, озвучивая основные приоритеты бюджета на 2022 год, губернатор области Алексей Леонидович Текслер ставил задачу максимально задействовать все имеющиеся возможности для повышения качества жизни южноуральцев. По всем направлениям предполагался рост финансирования. Это был бюджет развития, – отметил министр. – И сегодня, оценивая итоги его исполнения, мы констатируем: бюджет прошлого года был не только выполнен, но и перевыполнен. Финансово обеспечены все плановые и дополнительные расходы. Более того, без привлечения коммерческих займов значительно сокращен дефицит и сформирован определенный задел для дальнейшего развития».

Все это, по словам министра, говорит о серьезном запасе финансовой устойчивости нашего региона. «И в условиях сохраняющихся рисков совместными усилиями исполнительной и законодательной власти мы продолжим ее повышать», – подытожил глава минфина.

Ранее отчет об исполнении областного бюджета за 2022 год был одобрен правительством Челябинской области и прошел процедуру общественного обсуждения в законодательном собрании региона. Сегодня депутаты регионального парламента одобрили представленный главой минфина отчет об исполнении регионального бюджета за 2022 год.

С полной версией доклада Андрея Пшеницына и детальным отчетом об исполнении областного бюджета за 2022 год можно познакомиться на сайте минфина региона.

Бюджет Челябинской области
Андрей Пшеницын
Министерство финансов Челябинской области
Законодательное Собрание Челябинской области
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09.05.2023 20:39

В среду в Челябинской области – ночные заморозки, дожди

09.05.2023 19:54

Анонсы событий и мероприятий на десятое мая (18+)

09.05.2023 19:36

Ко Дню Победы на Аркаиме расцвел миндаль

09.05.2023 18:38

В Челябинской области чествуют ветеранов войны

09.05.2023 18:01

В Челябинске состоялся концерт для ветеранов, участников СВО, военных и силовиков

09.05.2023 17:42

Пожар в нацпарке «Зигальга» локализован, осталось справиться с двумя очагами тления

09.05.2023 16:02

Мэрия сообщила об ограничении движения на проспекте Ленина с десятого мая

09.05.2023 15:38

Южноуральцы с размахом отмечают День Победы

09.05.2023 14:29

Над Челябинской областью подняли Знамя Победы

09.05.2023 13:05

В Челябинске полным ходом идет ремонт трамвайных путей на Машиностроителей

09.05.2023 12:53

В 2023 году отремонтируют две «героические» улицы Челябинска

09.05.2023 12:51

В Челябинске почтили память павших героев Великой Отечественной войны

09.05.2023 12:25

«Эй, ухнем»: Ирина Текслер представила жителям Челябинской области патриотический клип

09.05.2023 11:45

Итальянский журналист и писатель – о дальнейшей судьбе Европы

09.05.2023 11:01

Краски челябинских художников – о жизни и Победе

09.05.2023 10:45

Челябинская область вместе со всей Россией отмечает Великую Победу над фашизмом

09.05.2023 10:21

Наталья Котова поздравила с Днем Победы 96-летнего ветерана Алексея Почекутова

09.05.2023 04:11

Спикер Александр Лазарев: «Мы никогда не забудем, какой ценой досталась Великая Победа»

09.05.2023 03:41

Алексей Текслер поздравляет южноуральцев с Днем Победы

09.05.2023 03:14

В День Победы в Челябинской области прохладно и ветрено

09.05.2023 02:22

В пяти городах Челябинской области на День Победы объявлены НМУ

08.05.2023 17:19

Водитель легковушки на трассе М-5 в Челябинской области врезался в «Сканию» и «ГАЗель»

08.05.2023 17:10

Полицейские Челябинской области создали патриотический клип ко Дню Победы

08.05.2023 16:56

При тушении свалки в Златоусте обнаружено тело убитой женщины

08.05.2023 12:52

С линии соприкосновения: бойцы из Челябинской области поздравляют земляков с Днем Победы

08.05.2023 12:35

Челябинск полным ходом готовится ко Дню Победы

08.05.2023 12:12

В Чесме на пожаре погибли мужчина и женщина

08.05.2023 11:58

Знаковое здание на площади Революции Челябинска отремонтируют за два года

08.05.2023 11:44

К утру восьмого мая площадь активного горения в нацпарке «Зигальга» сократилась до 35 гектаров

08.05.2023 11:28

В Магнитогорске водитель легковушки насмерть сбил женщину на переходе

07.05.2023 19:16

В Курганской области ограничили движение на трассе Р-254 в направлении Челябинска

07.05.2023 17:43

Достигнуты новые договоренности о помощи южноуральцев подшефной Ясиноватой

07.05.2023 17:16

С седьмого мая ограничат движения по мосту через ж/д пути в Челябинске

07.05.2023 17:05

Девятого мая вновь прозвучат «Гудки Победы»

07.05.2023 16:47

В День Победы внесут коррективы в движение общественного транспорта в Челябинске и Копейске

07.05.2023 16:18

Погода способствовала уменьшению активного горения на территории нацпарка «Зигальга»

07.05.2023 02:42

В Советском районе Челябинска состоялся торжественный приём ветеранов

06.05.2023 08:59

Влюбленные из Челябинска и Магнитогорска могут пожениться в особенный день и в особенной атмосфере

06.05.2023 08:41

В челябинском Арт-сквере открылась фотовыставка «Про Героев»

06.05.2023 08:21

Челябинская телебашня поздравит горожан с Днем радио

06.05.2023 08:13

Полиция: «К пожарам в Миассе мотоциклист непричастен»

06.05.2023 08:04

Карманные часы напомнили о времени рождения ЧТЗ

06.05.2023 07:57

Разговор с Джеком

05.05.2023 22:00

Ветераны-финансисты отметили День Победы в стенах минфина Челябинской области

05.05.2023 21:46

В Челябинской области шестого и седьмого мая – жара, восьмого мая похолодает

05.05.2023 21:12

Анонсы событий и мероприятий на шестое, седьмое и восьмое мая