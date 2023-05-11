Пшеницын: «Самые пессимистичные прогнозы относительно финансовых возможностей региона не оправдались»

Прошедший 2022 год стал серьезной проверкой на прочность для всех региональных бюджетов, в том числе и Челябинской области. Но самые пессимистичные прогнозы относительно финансовых возможностей региона, которые периодически всплывали в публичном пространстве, в итоге не оправдались, подчеркнул министр финансов региона Андрей Пшеницын.

Сегодня, 11 мая, глава минфина рассказал депутатам Законодательного собрания, как регион завершил финансовый год в новых геополитических условиях.

По словам министра, 2022 год был во всех отношениях особенным, в том числе и для бюджетной политики, на которую повлияли нестандартные внешнеполитические и экономические факторы. Введение санкций, структурные сдвиги в экономике, появление новых расходных обязательств – все это непосредственно отразилось на бюджетном процессе в регионе, сообщает пресс-служба минфина.

В результате поступления в областной бюджет за 2022 год снизились на 8% к 2021 году и составили 252,7 миллиарда рублей. При этом плановые назначения по доходам выполнены с превышением на 7,5%.

Почти 80% этой суммы область заработала сама – собственные налоговые и неналоговые поступления региона составили 195,7 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым сверхдоходным годом они уменьшились на 4,6%, что обусловлено, в первую очередь, снижением поступлений налога на прибыль организаций.

При этом по другим основным доходным источникам в 2022 году наблюдался рост: НДФЛ – 106,6%, акцизы – 149%, налог на имущество организаций – 104,4%, УСН – 117,9%, неналоговые доходы региона выросли в три раза.

Как отметил Андрей Пшеницын, собственные доходы области в 2022 году формировались, с одной стороны, на фоне сложной внешнеэкономической ситуации и беспрецедентного санкционного давления, которые напрямую отразились на поступлениях налога на прибыль организаций и повлияли на экономики всех регионов, зависящих от металлургической отрасли. С другой стороны – на фоне предыдущих, небывалых до этого успехов металлургов, которые продемонстрировали в 2021 году резкий рост платежей в региональные бюджеты за счет крайне благоприятной конъюнктуры.

«Это создало эффект высокой базы, в сравнении с которым и фиксируется снижение собственных поступлений. Но такое развитие событий было вполне предсказуемым и ожидаемым – невозможно получать сверхприбыли из года в год, особенно в период глобальных экономических перестроек», – уточнил глава минфина региона.

Андрей Пшеницын добавил, если привести показатели в сопоставимые условия и сравнить 2022 год с 2021-ым, исключив сверхдоходы от металлургов (то есть значительный прирост их налога на прибыль), то получится более объективная картина: динамика собственных доходов области в 2022 году по отношению к 2021 году будет положительной, с приростом на 16,5%.

Говоря о федеральной поддержке региона, министр финансов сообщил, что в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и уменьшением расходов на ковид, переводом отдельных федеральных социальных пособий на прямые выплаты из Пенсионного фонда, а также тем, что Южный Урал перестал быть дотационным регионом, общий объем поступлений из федерального бюджета снизился. В регион поступило 50,2 миллиарда рублей.

При этом в течение прошлого года Челябинская область дополнительно, сверх первоначально распределенных средств, получила 6,3 миллиарда рублей, в том числе за счет активной работы региона с федеральными органами власти.

Несмотря на снижение доходов расходы областного бюджета в 2022 году выросли на 19% по сравнению с 2021 годом и составили 276,9 миллиарда рублей. При этом все утвержденные на областном уровне расходные обязательства исполнены своевременно и в полном объеме, как по плановым расходам, так и по возникшим дополнительно в связи с геополитической и внешнеэкономической обстановкой.

Правительство области обеспечило реализацию национальных проектов, двухэтапное повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ, необходимый уровень показателей по оплате труда в соответствии с «майскими» указами Президента РФ и индексацию на 4% зарплаты прочих категорий «бюджетников».

Что касается поддержки муниципалитетов, то по сравнению с 2021 годом она увеличилась на 11% и составила 125,1 млрд рублей. В том числе существенно – на 63% или на 4,3 млрд рублей – вырос объем средств на поддержку сбалансированности бюджетов территорий. В совокупности с дополнительно переданными налоговыми доходами это значительно повысило возможности территорий самостоятельно решать вопросы местного значения.

Дефицит областного бюджета по итогам 2022 года сложился в объеме 24,2 миллиарда рублей. Это вдвое меньше прогнозируемой величины, в первую очередь благодаря поступлению дополнительных сверхплановых доходов в течение года.

Коммерческие заимствования для покрытия сложившегося дефицита не привлекались. Для этих целей область использовала остатки собственных средств и льготные инфраструктурные кредиты из федерального бюджета.

Поэтому даже в текущих условиях Челябинской области удалось сохранить низкую долговую нагрузку на бюджет. По итогам года она составила 20% к собственным доходам. И по оценке Минфина России, в 2022 году регион вновь отнесен к группе субъектов с высокой долговой устойчивостью.

По словам Андрея Пшеницына, при планировании регионального бюджета на 2022 года ладе не предполагалось, в какой непростой геополитической обстановке он будет исполняться. «Тогда, озвучивая основные приоритеты бюджета на 2022 год, губернатор области Алексей Леонидович Текслер ставил задачу максимально задействовать все имеющиеся возможности для повышения качества жизни южноуральцев. По всем направлениям предполагался рост финансирования. Это был бюджет развития, – отметил министр. – И сегодня, оценивая итоги его исполнения, мы констатируем: бюджет прошлого года был не только выполнен, но и перевыполнен. Финансово обеспечены все плановые и дополнительные расходы. Более того, без привлечения коммерческих займов значительно сокращен дефицит и сформирован определенный задел для дальнейшего развития».

Все это, по словам министра, говорит о серьезном запасе финансовой устойчивости нашего региона. «И в условиях сохраняющихся рисков совместными усилиями исполнительной и законодательной власти мы продолжим ее повышать», – подытожил глава минфина.

Ранее отчет об исполнении областного бюджета за 2022 год был одобрен правительством Челябинской области и прошел процедуру общественного обсуждения в законодательном собрании региона. Сегодня депутаты регионального парламента одобрили представленный главой минфина отчет об исполнении регионального бюджета за 2022 год.

С полной версией доклада Андрея Пшеницына и детальным отчетом об исполнении областного бюджета за 2022 год можно познакомиться на сайте минфина региона.