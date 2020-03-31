"Пятерочка" готова трудоустроить всех южноуральцев, потерявших работу

В Челябинской области торговая сеть «Пятерочка» - одна из крупнейших российских сетей продуктовых магазинов у дома, предлагает поддержку тем, кто в настоящее время остался без работы. Есть вакансии директоров, кассиров, товароведов, администраторов и супервайзеров.

Тех, кто оказался сейчас в сложной ситуации и заинтересован в поиске работы, торговая сеть "Пятерочка" готова принимать на временную работу, проводя соответствующее обучение. Продуктовая розница в настоящий момент является одним из наиболее надёжных и стабильных работодателей, так как карантинные меры не распространяются на отрасль. Востребованы специалисты самых разных направлений во всех регионах присутствия торговой сети. Уже сейчас открыт дополнительный набор сотрудников на такие позиции, как администратор магазина, продавец-кассир, оператор склада, водитель электроштабелёра и другие. В Челябинске есть вакансии директоров, кассиров, товароведов, администраторов и супервайзеров.

Сотрудники "Пятерочки" получают "белую" заработную плату и премии по результатам работы. В торговой сети предусмотрены все условия для карьерного роста и профессионального развития, проводится обучение, существует понятная программа компенсаций и льгот, оплата больничных и отпусков, корпоративные скидки, возможна компенсация детского отдыха в загородных лагерях, детские подарки на новый год и первоклашкам.