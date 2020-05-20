Работники соцучреждений Челябинской области получают доплаты из двух источников

Сотрудники социальных учреждений Челябинской области получат специальную федеральную надбавку к зарплате сразу после поступления средств в регион.

Соответствующее распоряжение было дано губернатором Алексеем Текслером.

Напомним, президент Владимир Путин распорядился выплатить соцработникам, которые в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции несут повышенную нагрузку, спецдоплату.

Специальная выплата социальным работникам будет выплачиваться в течение трех месяцев – за апрель, май и июнь. «Полагающиеся выплаты за уже прошедший апрель люди также обязательно получат», - подчеркнул Владимир Путин.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что в регионе решение о доплатах социальным работникам из областного бюджета было принято еще до соответствующего распоряжения на федеральном уровне. «Хочу напомнить, что мы решение приняли еще до федеральных вводных, понимая, что категория, которая занимается социальным обслуживанием населения, в первую очередь в режиме карантина, тоже нуждается в поддержке, и эту поддержку оказали», – отметил Алексей Текслер.

В Челябинской области по решению главы региона с 24 апреля 2020 года 29 социальных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проживает четыре тысячи 900 южноуральцев, были отправлены на превентивную изоляцию. Сотрудники вместе с проживающими живут в учреждениях по сменам продолжительностью 14 смен. Перед заходом на смену проходят обязательное тестирование, чтобы исключить заболевание внутри учреждения. Первая смена завершилась седьмого мая, вторая – 22 мая. Решение по дальнейшей работу соцучреждений будет принято, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе.

Сразу после принятия решения о превентивной самоизоляции социальным учреждениям из областного бюджета были выделены 68,5 миллиона рублей, в том числе на стимулирование работников 45,4 миллиона рублей.

«По решению губернатора, сотрудники, которые находятся в режиме превентивной изоляции, получают дополнительную стимулирующую выплату в размере 17 тысяч рублей. Был произведен специальный расчет», - отметила министр социальных отношений Ирина Буторина. Размер выплат не зависит от занимаемой должности.

Повышенный размер выплат получают работники учреждений, в которых зафиксированы случаи заноса инфекции. В Челябинской области два таких учреждения – Троицкий детский дом-интернат и Верхнеуральский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

За работу в первую смену все средства в полном объеме уже перечислены из областного бюджета в государственные учреждения. В муниципальных учреждениях все выплаты будут произведены до конца месяца.

Федеральные выплаты сотрудники социальных учреждений смогут получить до конца мая. Ее получат работники, которые находятся вместе с подопечными на превентивной изоляции. Кроме того, будет оказана поддержка гражданам, которые приняли на сопровождаемое проживание граждан старшего поколения или детей.

Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В учреждениях, где зафиксирован случай заноса коронавирусом, доплата будет выше - 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, психологов, среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей.

Для младшего персонала выплаты равны 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей.

В случае, если сотрудник вынужденно прервал режим превентивной изоляции по заболеванию, то ему полностью оплачивается вся смена (14 дней). Если по другим обстоятельствам, то выплата будет произведена пропорционально отработанным дням.

Губернатор распорядился довести федеральные доплаты до работников социальных учреждений сразу же после поступления денег в регион. «Это принципиально, как деньги придут, сразу нужно выдавать», – Алексей Текслер.

Также в регионе введена единовременная выплата в 10 тысяч рублей работникам комплексных центров социального обслуживания, оказывающим услуги гражданам старшего поколения в период самоизоляции.