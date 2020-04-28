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В Челябинской области выявили коронавирус у сотрудницы Верхнеуральского дома-интерната для престарелых

Общество
Сегодня, 13:09
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области у сотрудницы Верхнеуральского дома-интерната для престарелых и инвалидов» подтверждена коронавирусная инфекция.

«Мы выявили один положительный результат, который подтверждён в референсной лаборатории Челябинска», - прокомментировал главный врач ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральска» Максим Полинов на официальной странице районной администрации ВКонтакте. Заболевшая сотрудница интерната госпитализирована в ближайшую госпитальную базу по ковиду - первую городскую больницу Магнитогорска.

Был обследован первый круг контактов, в первую очередьанализ взяли у родственников. родственники. Проводится обследование сотрудников и жителей дома-интерната, которые могли контактировать с заболевшей. «Объём планируемых обследований на сегодняшний день составляет 250», - уточнил Максим Полинов. В настоящий момент женщина продолжает лечение.

Напомним, по распоряжению губернатора Алексей Текслера с 24 апреля 29 социальных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов в регионе были отправлены на превентивную изоляцию. Она продлится не менее месяца. На этот период сотрудники домов-интернатов работают по две бригады по две недели (не уходя домой). Это же касается и Верхнеуральского дома-интерната для престарелых.

Как рассказали агентству в министерстве социальных отношений региона, сотрудница дома-интернат, у которой был обнаружен ковид, не заходила на режим превентивной изоляции. То есть она не была в контакте с проживающими и с коллегами.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
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