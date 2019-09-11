«Равис» отправил Китаю еще 23 тонны ножек Феникса

Агрохолдинг «Равис» (Челябинская область) отправил в Китай 23 тонны куриных ножек.

Государственный ветеринарный контроль за вывозом в Китайскую Народную Республику крупной партии субпродуктов птицы (ног цыплят бройлеров и ног куриных обработанных замороженных) с аттестованного предприятия ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» осуществил региональный Россельхознадзор.

Как отмечают в пресс-службе надзорного ведомства, куриные лапы в Китае называют «ножками Феникса». Здесь это традиционная закуска, деликатес. Лапки жарят, маринуют, тушат, варят - рецептов китайцы знают великое множество. Китай является крупнейшим покупателем куриных лап в мире. Ничто не любят его жители так сильно, как их. На втором месте по популярность у китайцев - средняя часть крыла, на третьем - субпродукты (прежде всего, сердце).

У агрохолдинга «Равис» на Китай большие виды. В 2019-м году южноуральское предприятие планирует поставить Поднебесной около двух тысяч тонн своей продукции, которая там ценится очень высоко.

Напомним, компания «Равис» вошла в число 23-х российских компаний, аттестованных на экспорт в КНР. В этом году на китайский рынок агрохолдинг зашел третьим после крупнейших российских производителей мяса птицы - вместе с предприятием «Агроэкспорт».

Предыдущее десятилетие продукция «Рависа» (преимущественно это были куриные лапы) поставлялась в Китай через Гонконг или Вьетнам. Сейчас, когда вовсю идут прямые поставки в Поднебесную, руководство агрохолдинга отмечает, что количество запросов на продукцию предприятия просто огромное.

СПРАВКА

Компания «Равис» - один из крупнейших агрохолдингов Уральского федерального округа, входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы России. На рынке продуктов питания предприятие успешно работает уже больше 35-ти лет. В 2018-м году компания «Равис» признана лучшей птицефабрикой мясного направления Челябинской области. На всероссийской выставке «Золотая осень-2018» предприятие завоевало двадцать золотых медалей.

Сегодня агрохолдинг объединяет десять сельскохозяйственных предприятий (площадка для откорма бройлеров, племрепродукторы, свинопроизводство и сельхозпредприятия по области).

«Равис» является предприятием замкнутого цикла производства. Принцип «поле-прилавок» позволяет обеспечивать высокое качество и свежесть продукции, осуществлять поставки в сроки и контролировать ценообразование.

«Равис» является самой развитой торговой сетью среди всех птицеводческих хозяйств России. Продукция поставляется во все уголки Челябинской области, а также в Свердловскую, Тюменскую, Курганскую области, Уфу, Оренбург и другие регионы страны.

В фирменной торговой сети на сегодняшний день около трехсот магазинов