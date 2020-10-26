Разрабатываем стратегию интернет-маркетинга для B2B компаний и нанимаем подрядчиков: предпринимателей приглашают на бесплатную онлайн-конференцию
Предпринимателей Челябинской области приглашают на конференцию "Как разрабатывать стратегию интернет-маркетинга для B2B компаний в промышленной сфере", которая пройдет 29 октября, в 14:00, в режиме онлайн.
Дата проведения: 29 октября 2020 года в 14:00
Продолжительность: 1 час.
Место проведения: онлайн
О чем будем говорить:
- зачем нужна стратегия интернет-маркетинга;
- как разработать и внедрить стратегию в своей компании;
- как просчитать возврат инвестиций;
- по каким показателям контролировать подрядчиков.
Об организаторах:
Южно-Уральская Торгово-Промышленная Палата.
ЮУТПП весь спектр предпринимательства от представителей малого бизнеса до крупных промышленных предприятий города и области, объединяя в своих рядах более 700 предприятий.
Промышленное интернет-агентство «Сайткрафт»
С 2011 года выстраиваем стабильные системы по привлечению и удержанию клиентов через интернет.
Только за последний год помогли промышленным компаниям заработать более 2 млрд. ₽
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14:00 –14:30
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Спикер: Дмитрий Шестаков, основатель интернет-агентства «Сайткрафт».
Тема: «Как разрабатывать стратегию интернет-маркетинга для B2B компаний?»
Какие данные нужно анализировать уже сейчас, чтобы сделать заявку на лидерство в вашей отрасли?
Спроектируем маркетинговую систему с подробным планом работ по каждому рекламному каналу, а также сделаем прогноз оптимальной маркетинговой воронки и денежные ее показатели.
Как разрабатывать стратегию интернет-маркетинга для B2B компаний?
Разберем как находить интересные инсайты по вашей отрасли: информацию о продукте, особенностях целевой аудитории, о продажах, о компании.
Как просчитать возврат инвестиций?
Распределим бюджет и рассчитаем рентабельность: формируем разные сценарии продвижения. Выясняем самые перспективные каналы. Для каждого канала просчитываем возможную рентабельность.
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14:30 –15:00
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Спикер: Евгений Циберный, управляющий партнер интернет-агентства «Сайткрафт»
Тема: «Как нанимать и контролировать подрядчиков по реализации стратегии интернет-маркетинга?»
Контроль подрядчиков - что спрашивать с них еженедельно, ежемесячно.
Как лучше организовать процесс коммуникации, чтобы достигать максимальной эффективности? Как понять, что проект не сдвигается с места, когда агентство / фрилансер / сотрудник молчит об этом.
Найм подрядчиков
Как среди огромного количества выбрать того, кто действительно поможет вам внедрить стратегию интернет-маркетинга. На что стоит обратить внимание при выборе?
Модератор:
Евгения Машенцева - председатель комитета по информации и рекламе, руководитель отдела рекламы и PR ООО РИАНА «Урал-пресс-информ».
При регистрации - дорожная карта для подготовки стратегии в подарок!
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