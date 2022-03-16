Развитие в условиях санкционного давления: южноуральские предприятия представили проекты производства уникальной продукции

Промышленный потенциал Челябинской области и возможности импортозамещения продемонстрировали южноуральские предприятия на практической конференции в Магнитогорске. Мероприятие собрало свыше 150 человек из 50-ти с лишним регионов России. Участниками конференции стали промышленные кластеры, технопарки и индустриальные парки, которые представили свои проекты, претендующие на получение государственной поддержки.

Среди них такие флагманы челябинского промышленного сектора как «Южноуральский индустриальный парк», промышленный технопарк ЗЭМ (создан на базе челябинского НПО «Электромашина»), «Троицкий завод механических изделий», «Планар» и «Кластер Транспортного Машиностроения и Приводной Техники».

На фоне колоссального санкционного прессинга эти кластеры могут стать реперными или контрольными точками импортозамещения, считает директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрея Шпиленко.

«В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада, демарша ряда иностранных компаний, которые производили или поставляли нам определённую критически необходимую продукцию, для проектов, которые были представлены в ходе предзащит, открываются уникальные возможности. Конкуренты опрометчиво самоустраняются. Сейчас нужно действовать: учесть все замечания и предложения, которые были получены коллегами в ходе предзащит, благодаря этому пройти конкурсный отбор, получить государственную поддержку и успешно работать», - отметил директор АКиТ РФ Андрей Шпиленко.

Так, например, НПО «Электромашина» готово наладить выпуск современных электрозаправочных станций. Промышленный кластер «Планар» планирует выпуск измерительных модулей систем экологического мониторинга, а также сигнализаторов газа - приборов, которые фиксируют и оповещают об утечках газа в многоквартирных домах. Флагманский проект компании - увеличение объёмов производства векторных анализаторов цепей (ВАЦ). По выпуску этого сложного радиоэлектронного оборудования «Планар» занимает четвёртое место в мире.

«Без ВАЦ невозможны разработка и производство радиоэлектроники, и даже само функционирование многих отраслей, связанных с электроникой, от авиации до медицины и агропромышленного комплекса. Это базовый, я бы сказал, стратегический вид оборудования», - рассказал председатель правления кластеров «Планар» Вадим Алексеев.

По его словам, если раньше предприятия предпочитали закупать более дорогие импортные аналоги, при этом не всегда лучшего качества, то теперь ситуация в корне меняется. Предприниматель выразил уверенность, что, действуя сообща, органы власти и представители бизнеса могут минимизировать потери в сложившейся ситуации.

Ещё один интересный проект был представлен индустриальным парком на базе Южноуральского арматурно-изоляторного завода. Это единственная в мире производственная площадка, которая выпускает полный спектр продукции для высоковольтных линий: стеклянные, фарфоровые и полимерные изоляторы, а также арматуру. Доля холдинга составляет 26% от мирового выпуска изоляторов, при этом 80% производства находится в Челябинской области.

Сейчас Южноуральский арматурно-изоляторный завод планирует расширять производство инновационного энергетического оборудования в рамках индустриального парка. Это позволит обеспечить рост поставок отечественного оборудования для электроэнергетического комплекса страны и, в целом, её энергобезопасность.

Эксперты высоко оценили проекты южноуральских предприятий, а также дали рекомендации по улучшению проектов, чтобы они смогли успешно пройти конкурсный отбор на получение субсидий из федерального бюджета.

Организаторами конференции выступили Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, правительство Челябинской области, региональные минпром и Фонд развития промышленности, а также Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России и Магнитогорский металлургический комбинат.