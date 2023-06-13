Решения и инициативы, прозвучавшие на челябинском форуме, направят в федеральные структуры

Решения и инициативы, прозвучавшие на II Всероссийском форуме «От импортозамещения к технологическому суверенитету» в Челябинске, будут направлены в федеральные структуры для дальнейшего формирования мер господдержки. Кроме того, в Челябинской области будет создана рабочая группа, главной задачей которой станет выстраивание прочных кооперационных связей между крупными промышленными предприятиями и малым бизнесом.

Соответствующее поручение было дано губернатором Алексеем Текслером по итогам форума, который проходил в Челябинске восьмого и девятого июня.

Рабочая группа будет организована на базе регионального Союза промышленников и предпринимателей. Президент делового объединения Александр Калинин сообщил, что для организации процесса уже создан программный документ - декларация о взаимодействии крупного промышленного и малого бизнеса.

Большие заводы, которые присоединятся к этой декларации, обязаны работать по пяти блокам: обеспечить малым компаниям доступ на рынки, помогать своим поставщикам с модернизацией, давать доступ к своей инфраструктуре, обеспечивать финансирование, развивать компетенции у своих проверенных поставщиков, сообщили в минпроме региона.

Из промышленных гигантов Южного Урала к этому стандарту уже присоединились Магнитогорский металлургический комбинат и миасский автозавод «Урал», активно начавшие движение к технологической независимости.

«Сейчас следует сместить акцент с поддержки отдельных предприятий и производств на поддержку кооперационных цепочек целиком, от крупного заказчика до самых мелких поставщиков», - отмечает министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

По его мнению, форум дал возможность всем заинтересованным сторонам собраться вместе, чтобы обсудить нюансы и выработать единую стратегию дальнейшего развития.

В первый день на форуме состоялась Всероссийская биржа промышленной кооперации. «Формат очень простой. Есть заказчик, который презентует свои потребности, - есть подрядчик, который может их закрыть. В режиме прямых переговоров без посредников они обсуждают возможности сотрудничества, - пояснил директор регионального ФРП Сергей Казаков.

По его словам, раньше такие биржи не были востребованы и каждый пытался самостоятельно справиться с задачами. «Сейчас при росте промышленного производства многие предприятия не справляются своими силами. На их запросы оперативно откликнулся малый и средний производственный бизнес, у которого есть нужные компетенции. Наша задача – помочь им найти друг друга», - отметил Казаков.

По итогам работы Биржи более 60% поставщиков заявили, что уже договорились о сотрудничестве и, после Форума обсудив все детали, готовы подписать первые контракты. 100% представителей заказчиков сообщили, что нашли партнёров на длительную перспективу и смогут частично или полностью закрыть свои потребности.

Получившие одобрение губернатора Челябинской области решения и инициативы, высказанные участниками Форума на пленарной и панельных сессиях и круглых столах, будут направлены в Минпромторг РФ, Фонд развития промышленности РФ, другие федеральные министерства и институты развития для дальнейшего формирования мер господдержки как федерального, так и регионального уровня.